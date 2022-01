Giulio Regeni, continua la battaglia per verità e giustizia

"Oggi ricorre il tragico anniversario del rapimento di Giulio Regeni da parte della polizia politica egiziana, rapimento che poi condusse alla sua tortura e uccisione". Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. "Sono sempre vicino ai genitori e alla sorella di Giulio nella loro lotta per la verità e la giustizia che deve essere la lotta di tutti noi. Ma oggi sono ulteriormente vicino a loro: a ogni anno che passa senza Giulio il dolore diventa più forte, per chi lo conosceva di persona".

“È doveroso tenere sempre acceso il ricordo di Giulio Regeni e non abbassare mai la guardia nel chiedere la verità su quanto accaduto”. Lo affermano i consiglieri regionale MoVimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia nel giorno del sesto anniversario della scomparsa del giovane studente friulano.

“Soltanto la verità, infatti, può garantire il rispetto della memoria di Giulio – continuano i portavoce M5S -. Siamo e saremo sempre al fianco della sua famiglia nella battaglia per la giustizia”.

“Siamo mossi da una fermissima volontà di ottenere giustizia, siamo sempre con rispetto e discrezione accanto a una famiglia che è un esempio di dignità e valori civili per tutta l’Italia. Nel sesto anniversario della scomparsa di Giulio Regeni chiediamo al Governo italiano di dar seguito agli impegni politici e di fare tutto il possibile affinché il processo contro gli imputati si possa celebrare al più presto. Il lavoro della commissione parlamentare d’inchiesta ha portato ad alcune certezze dalle quali non si può più prescindere e che devono orientare l'atteggiamento verso il Governo egiziano. Oggi siamo tutti simbolicamente a Fiumicello, sempre uniti intorno a Giulio, vittima di un regime autoritario e catalizzatore di energie morali che non si consumano”. Lo afferma il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli.

"Dal 25 gennaio del 2016 tutto il Paese chiede risposte, verità e giustizia per il barbaro omicidio di Giulio Regeni. Anche noi, da sei anni continuiamo a unirci agli appelli per far sì che si arrivi alla condanna dei responsabili. L'auspicio è che l'annunciato viaggio in Egitto da parte del ministro Cartabia porti a una svolta positiva al processo", sono le parole del capogruppo del Pd, Diego Moretti, in occasione del sesto anniversario della scomparsa del giovane ricercatore di Fiumicello.

Nel pomeriggio, alle 17.30, nell'ambito di “Pensieri, parole e musica per Giulio” a sei anni dalla tragica scomparsa, una delegazione di Articolo 21 sarà a Fiumicello per consegnare alla famiglia Regeni, all'avvocato Alessandra Ballerini e al Consiglio comunale dei Giovani, di cui Giulio è stato sindaco, una targa e la tessera onoraria dell'associazione, che sin dall'inizio ha promosso la scorta mediatica per Giulio rinnovando costantemente la richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni.

L'attestazione vuole esprimere la riconoscenza per non essersi rassegnati al male, per non aver mai smesso di credere nella giustizia e per aver affermato il primato della persona ma anche il diritto alla dignità e all'intangibilità dei corpi.