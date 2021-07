Giunte e Consigli regionali alleati per le riforme

Una complessiva ottimizzazione del rapporto tra Giunte e Consigli regionali in funzione di un migliore servizio a territori e cittadini è stata concordata oggi a Roma tra i massimi rappresentanti delle rispettive Conferenze nazionali, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, da una parte e, dall'altra, i presidenti delle Assemblee di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, rispettivamente Piero Mauro Zanin, Roberto Ciambetti ed Emma Petitti.

"Dobbiamo impegnarci tutti insieme per migliorare la qualità legislativa ad ogni livello, dalle Regioni all'Europa" ha spiegato al termine dell'incontro Zanin, recentemente nominato relatore per il Comitato europeo delle Regioni sulla Better Regulation, evidenziando che "la richiesta di maggiore chiarezza ed efficacia delle leggi che incidono sulla vita di tutti noi è una richiesta che giunge pressante dalla base, motivo in più per soddisfarla a beneficio delle nostre comunità messe a dura prova da pandemia e crisi economica".

Alleanza tra Giunte e Consigli, inoltre, sulle questioni da approfondire in seno alla conferenza diffusa sul futuro dell'Europa, in particolare sulla necessità di garantire non solo una più attenta partecipazione diretta ai cittadini ma anche una presenza incisiva di chi li rappresenta in seno a enti locali e Regioni, dando così modo ai territori di fare valere le istanze in forma ragionata e prospettica.

Sinergia parola d'ordine anche per l'attuazione del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, "attraverso risorse che - ha aggiunto Zanin - potranno garantire una ripartenza fondamentale dai piccoli comuni alle grandi regioni, dalle micro realtà imprenditoriali che caratterizzano il Fvg ma anche il resto d'Italia a quelle macro che sono punti di riferimento importanti per il sistema Paese".

Nel corso dell'incontro, definito proficuo da tutti i partecipanti, si è discusso anche di regionalismo differenziato e di valutazione di impatto delle norme sui territori.

"Mentre a Roma Fedriga e il centrodestra predicano bene, a Trieste razzolano male. Stridono quanto mai le dichiarazioni congiunte di oggi fatte da Fedriga e Zanin, sull'impegno congiunto che dovrebbero avere Giunta e Consiglio per migliorare la qualità legislativa, a fronte di una gestione del disegno di legge di assestamento di bilancio attualmente all'esame delle commissioni, con il quale l'esecutivo, estromettendo di fatto l'Aula dalle funzioni proprie, sta dando un pessimo esempio di correttezza nei rapporti istituzionali", replica il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti.

"Il livello legislativo ha visto in questi ultimi anni uno svilimento soprattutto nel ruolo giocato dal Consiglio regionale, sempre meno incisivo. Oggi ci troviamo in una situazione senza precedenti con un assestamento in cui la Giunta, a fronte di una variazione di 362 milioni di euro, tiene il Consiglio all'oscuro di tutto, comportandosi in maniera poco rispettosa nei confronti dell'Assemblea legislativa. Mai ci saremmo aspettati di dover sentire anche paradossali lezioni di come devono essere i rapporti tra Giunta e Consiglio".