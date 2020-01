Giustizia, manca il 25% del personale amministrativo

“Gli uffici giudiziari del Friuli Venezia Giulia lamentano una carenza di personale amministrativo che, nonostante la professionalità e la buona volontà, incide negativamente sulla loro efficienza. Su una pianta organica di 575 unità, ben 144 posizioni risulterebbero scoperte, per una percentuale pari al 25 per cento, al netto dei pensionamenti previsti nel corso dei prossimi mesi. Il governo ne è al corrente? E se è consapevole di questa criticità, peraltro diffusa a livello nazionale, come intende intervenire?” . Così Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia, annunciando i quesiti contenuti nell’interrogazione depositata stamani e a cui il governo darà risposta orale in commissione Giustizia del Senato nelle prossime settimane.

“Bene ha fatto il Procuratore capo di Udine De Nicolo ha lanciare il grido d’allarme. La situazione è grave, e lo sarà sempre più se non si interviene con decisione. E le misure contenute nella legge di Bilancio – 10 dirigenti e 150 unità amministrative da ripartire nelle varie zone - sono un pannicello caldo. Solo nel distretto della Corte d’Appello di Trieste manca il 40 per cento dei direttori e quasi la metà dei funzionari giudiziari, oltre a quote meno consistenti ma comunque rilevanti di operatori giudiziari, funzionari contabili e assistenti giudiziari. Negli uffici giudiziari della nostra regione serve una immediata iniezione di personale amministrativo per evitare che la situazione diventi ingestibile. Confido che il governo ne sia consapevole e che risponda alle mie domande con misure concrete e non con le promesse di rito”, conclude Dal Mas.