Gli auguri di buona Pasqua del governatore Fedriga

Il governatore Massimiliano Fedriga invia, attraverso un videomessaggio, i suoi auguri di buona Pasqua.

"Non è una Pasqua come le altre: dobbiamo tutti limitare la vicinanza alle altre persone, fare sacrifici, stare nelle nostre case, per la salute e la salvaguardia di tutti".

"Mi auguro che il simbolo della Pasqua, Gesù risorto, possa rappresentare anche in prospettiva, nei mesi a venire, una nuova opportunità per il nostro territorio. Anche nel rapporto con il Governo, ho fatto presente la necessità di salvaguardare la salute, ma nel contempo anche imprese e lavoratori. Oggi la politica ha il compito di mettere insieme queste due necessità, per fa sì che si possa riprendere a lavorare con le dovute sicurezze e i necessari limiti. Come sapete sono stato il primo presidente a prendere misure restrittive, ma è necessario anche garantire che la gente possa lavorare nella massima sicurezza. Salute e lavoro non possono viaggiare in modo diverso uno dall'altro".