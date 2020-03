Globalizzati a casa propria: ecco il futuro della politica occidentale

Questo periodo di epidemia sarà - a parere di molti analisti politici - uno vero e proprio spartiacque per la politica occidentale, almeno per come l’abbiamo conosciuta fino a ora. olti leader non avranno più la forza di trascinamento che avevano prima di questa fase emergenziale causata dalla diffusione del coronavirus e sorgeranno sicuramente nuovi movimenti che segneranno la nostra vita politica. Certamente le classi dirigenti di molte nazioni si allarmeranno quando vedranno diminuire le diffidenze dell’elettorato verso i nazionalismi, compresi quelli a la carte’. E di sicuro sia gli Stati europei, sia l’Unione europea dovranno fare i conti un un’opinione pubblica che chiederà sempre più concretezza e meno sofismi.

Il continente europeo, quindi, si troverà di fronte a una nuova realtà. na realtà che chiederà l’elaborazione di nuove idee e di nuove prospettive per il futuro, a partire dall’ideazione di un piano, un grande piano di ricostru



zione sociale ed economica. E, questa volta, la protagonista di tale ricostruzione dovrà essere la politica, non la finanza. La politica sarà costretta a essere più in sintonia rispetto a ora con l’opinione pubblica, dal momento che quest’ultima sarà ben più esigente rispetto a prima. na politica che non potrà pi limitarsi a rabbonire la nazione, ma che dovrà dire sempre e comunque la verità.a anche la comunicazione politica dovrà cambiare registro e adottare una strategia comunicativa più liberale di quella che si sta mettendo in campo ora. ervirà un’informazione più credibile e meno schierata, chiamata a gestire - senza benevolenze - le azioni politiche che, con tutta probabilità, porteranno a una strategia di deglobalizzazione’. Una strategia, questa, che porterà sempre più frequentemente a chiudere le frontiere in un mondo di Stati sovrani, nell’accezione moderna, che saranno costretti a dare corso a una nuova politica planetaria. lobalizzati sì, ma a casa nostra.