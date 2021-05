Gloria Favret alla guida del Pd di Pordenone

È Gloria Favret la nuova presidente dell’assemblea provinciale del Partito democratico della Destra Tagliamento. Giovane e apprezzata avvocata presso un prestigioso studio legale di Pordenone, attiva nel mondo delle associazioni e della cooperazione, Favret è iscritta al circolo di Cordenons, sua città natale, dove è anche consigliera comunale. Sostituisce Claudio Pedrotti, dimessosi lo scorso autunno.

"I delegati dei circoli del pordenonese – commenta il segretario Giorgio Zanin – hanno all’unanimità dato fiducia a Favret confermando che il lavoro svolto in questi mesi in modo trasversale, sta portando i suoi frutti. L’impegno mio e della mia segreteria è quello di ricostruire un’ossatura forte al partito sul territorio per poter garantire presenza e partecipazione politica. La nuova presidente dell’assemblea saprà dare ulteriore voce alla proposta del Partito Democratico".

Salutando e ringraziando l’assemblea, Favret ha subito indicato la linea di lavoro: "Come partito dobbiamo cogliere l’importante sfida della ripartenza che comincia in questi giorni, non solo simbolicamente, con la presentazione del piano nazionale di recupero e resilienza. Sono proprio i temi e le priorità di quel piano che vorrei l’assemblea approfondisse traducendole in scelte e azioni calate sul nostro territorio. Lavoro soprattutto per donne e giovani, sostenibilità ambientale, salute, pari opportunità e pari diritti per ciascuno sono le parole d’ordine che devono entrare nei programmi del partito anche a livello locale, specie in questo anno che ci vede impegnati in importanti sfide elettorali. Sono certa che la comunità del PD della Destra Tagliamento saprà affrontarle forte dei propri valori e aperta al confronto".