Go! 2025, entusiasmo dei sindaci isontini

“Avremmo potuto dire Go!2025 è nostra e guai a chi ce la tocca ma sarebbe stato davvero sciocco e avrebbe contraddetto lo spirito che ci ha spinto a conquistare il titolo di Capitale europea: superare i confini, territoriali e mentali per crescere insieme”. Così il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, spiega la volontà di Gorizia e Nova Gorica di coinvolgere un territorio ben più ampio, che coinvolga tutta la regione e, sul versante sloveno l'area fino a Lubiana, per far si che il 2025 si trasformi in una grande opportunità per tutti ma, soprattutto, che consenta, finalmente, di far compiere un balzo in avanti all’offerta turistica mettendo in rete le straordinarie eccellenze presenti in Friuli Venezia Giulia e promuovendole assieme.

Questo ambizioso percorso è iniziato stamattina, con la riunione dei sindaci dell’Isontino e dei Comuni di Aquileia, Cividale e Aiello, che avevano sostenuto formalmente la candidatura di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della cultura ed erano entrati per questo nel bid book, ovvero il progetto con la proposta delle due città con cui è stato vinto il titolo.

Ad accogliere gli amministratori, erano presenti con sindaci e assessori tutti i Comuni invitati, c’erano il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, affiancato dall’assessore alla cultura, Fabrizio Oreti e dalla portavoce, Patrizia Artico, il presidente del Gect, Paolo Petiziol e la direttirce, Romina Kocina e il direttore di Zavod Go2025, Gorazd Bozic.

E’ è stato annunciato che lunedì sarà inviato a tutti i Comuni presenti un questionario in cui si chiederà di indicare i principali eventi che vengono organizzati sui singoli territori, gli spazi disponibili per iniziative Go2025, i siti di interesse turistico e una sintesi della storia di ognuno. Tutte queste informazioni saranno utilizzate per creare una programmazione degli eventi unitaria e condivisa volta a promuovere, attraverso i canali della Capitale europea della cultura, un territorio in cui ci sono bellezze e ricchezze straordinarie che vanno messe in rete per fornire al turista un'offerta quanto mai ricca. Ovviamente il tutto agganciato all’area slovena che, oltre confine, arriva fino a Lubiana. Questa impostazione sarà allargata, successivamente, in una sorta di cerchi concentrici, ad altri Comuni da Palmanova a Trieste, da Pordeone a Udine. Solo per citarne alcuni.

“Tutto ciò – ha ribadito Ziberna - perché se è vero che Go!2025 è il territorio a cavallo del confine, ovvero Nova Gorica e Gorizia ed è indissolubilmente legato a questa storia si vuole cogliere questa straordinaria occasione per mettere in piedi un contest turistico di grandissimo appeal e unicità con un'offerta davvero articolata difficile da trovare altrove. Il Gect, insieme a Zavod braccio operativo dei due Comuni, metterà a disposizione una persona, dalla prossima settimana, che raccoglierà tutte le informazioni. E' stato anche spiegato che si sta avviando il dialogo con le categorie economiche, per prparare l'accoglienza turistica ma anche si sta ragionando sulla viabilità, i collegamenti e tutto ciò che riguarda la preparazione del territorio in chiave turistica. Tutto ovviamente, in stretta sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia, "che ha sostenuto fin dall'inizio questo progetto".

Nel dibattito seguito alla illustrazione del percorso che si intende condividere con i Comuni, tutti gli amministratori intervenuti hanno espresso la massima disponibilità a collaborare a far parte di questo entusiasmante progetto e molti stanno già lavorare per realizzare iniziativa e valorizzare i loro territori in chiave Go!2025. Dal Collio al Carso, passando attraverso musei diffusi, castelli e testimonianze storiche eccezionali. L’Isontino sarà presente in ogni sua espressione. Così come Aquileia e Cividale. Una volontà comune di formare una grande squadra, di collaborare per un unico obiettivo. Un clima fortemente positivo e propositivo come non si vedeva da tempo.

"Ho visto da parte dei colleghi sindaci e assessori la volontà di collaborare con entusiasmo per Go!2025 - commenta il sindaco Ziberna - e li ringrazio per questa partecipazione così sentita. Ciò che stiamo mettendo in piedi è qualcosa di grande e straordinario, direi irripetibile e il fatto che tutto ciò parta da Gorizia e Nova Gorica è per me motivo di infinito orgoglio. Avanti tutta”.