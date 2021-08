Gorizia 2025, si punta a una cabina di regia

"Con la Capitale europea della cultura arriveranno centinaia di migliaia di turisti e non solo dovremo essere capaci di accoglierli in modo adeguato ma di stupirli perché tornino anche gli anni successivi", commenta il sindaco Rodolfo Ziberna. "Per questo dobbiamo mettere in campo tutte le nostre migliori risorse, dagli operatori del settore ricettivo ai ristoratori, dalle agenzie immobiliari alle associazioni culturali, sportive e per il tempo libero. E poi, a cascata, tutte le realtà con cui creare sinergie per dare al nostro territorio quella dimensione turistica vera foriera di una crescita economica quantitativa e qualitativa".

"Ciò tenendo presente che Gorizia, in questa occasione, sarà baricentrica a un territorio molto più ampio, oltre che in ambito transfrontaliero, nel contesto regionale. Per questo, come ho già detto, c'è la volontà di creare una cabina di regia con Regione, Cciaa e Fondazione Carigo per un piano di ampio respiro".

"Ma si deve partire da Gorizia ed è per questo che abbiamo avviato, in questi giorni, i primi incontri con alcune categorie che saranno indubbiamente protagoniste nei prossimi anni. Gli assessori Sartori e Oreti insieme alla mia portavoce, Artico, allo staff ufficio comunicazione e ai vertici del servizio attività produttive e sviluppo economico hanno incontrato operatori del segmento ricettivo, B&B, camere e appartamenti in affitto e altre tipologie mentre gli albergatori sono stati incontrati in precedenza".

"È stata riscontrata grande volontà di partecipare a questa sfida ed è stata l'occasione per focalizzare criticità ma anche punti di forza. Si è parlato di diverse cose, anche di contributi che dovrebbero arrivare dalla Regione per la realizzazione di questo tipo di strutture e di cui informeremo a breve attraverso i nostri canali. Una prima carrellata in cui, peraltro, è emerso che, dopo la riapertura è ripreso in pieno l'arrivo di turisti, addirittura anche da paesi extraeuropei, come Stati Uniti, Australia e Asia. E Gorizia sembra piacere molto. C'è chi ha riferito di avere posti letto occupati fino a novembre".

"Ringrazio gli operatori che, insieme a noi hanno avviato questo percorso e a quelli che si aggiungeranno lungo la strada. È una sfida che farà crescere Gorizia in tutti i sensi. Una sfida entusiasmante in cui ognuno dovrà fare la sua parte e che vincemo tutti assieme. Un caro abbraccio", conclude Ziberna.