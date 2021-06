Gorizia, approvato il bilancio di previsione

Dopo la ‘minaccia’ del sindaco Rodolfo Ziberna di farsi da parte, il Consiglio comunale di Gorizia ha approvato il bilancio di previsione, al termine di una seduta molto movimentata. E’ il primo cittadino a fare il punto dopo il voto in un videomessaggio. “Mi spiace per lo spettacolo al quale i cittadini hanno assistito in streaming. L’opposizione ha cercato di bloccare i lavori con insulti e offese, rivolti a me e alla Giunta. Ma forse questa esperienza potrebbe essere anche educativa, per capire in quali condizioni questa maggioranza lavora…”.

“E’ importante che ci sia l’opposizione, ma sarebbe utile lavorare con spirito collaborativo. Alcune delle forze di minoranza lo sono, mentre per altri l’obiettivo era quello di dare una spallata alla Giunta Ziberna. Però non ci sono riusciti. Io sono ottimista e sono sicuro che si sia trattato di un incidente di percorso. Spero si potrà collaborare e portare avanti misure da adottare in modo condiviso. Siamo aperti al dialogo con chi vuole collaborare, non con chi cerca lo scontro a prescindere”.