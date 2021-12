Gorizia, bocciato l'assestamento di bilancio

Il Consiglio comunale di Gorizia ha bocciato l’assestamento di bilancio. Il risultato del voto ha scatenato l’ira del Sindaco Rodolfo Ziberna. "E’ la peggiore pagina scritta dal Consiglio a causa dei ‘contras’ eletti nella maggioranza che hanno poi tradito e oggi sono alleati con la minoranza. Per colpire il sottoscritto hanno impedito il finanziamento di fondamentali servizi sociali ed educativi e di progetti di grande importanza per lo sviluppo di Gorizia: vergogna".

"Con questo gesto sconsiderato sono state colpite le fasce più deboli come gli anziani e malati di tutto l'ambito perché non ci saranno fondi per accudirli nelle loro case, lavarli, dare loro da mangiare e anche i disabili saranno penalizzati nell'assistenza”, evidenzia il primo cittadino. “Inoltre, viene messa in discussione anche la possibilità di sostituire le educatrici nelle scuole d'infanzia e il rifornimento per riscaldare le scuole".

Ma non solo. Il sindaco mette in luce con la mancata approvazione dell'assestamento di bilancio penalizzi anche importanti progetti per il futuro della città: "Mancheranno i finanziamenti al Gect penalizzando la Capitale europea della cultura, ma salta anche l'intervento di un milione per la Casa del Cinema, sede della mediateca e del corso di laurea Dams. E l'elenco è ancora lungo: nella delibera bocciata c'erano i fondi anche per il parcheggio di via Manzoni, per il servizio riguardante lo sportello per la minoranza slovena, i rimborsi dell'Imu per i cittadini”, continua Ziberna.

“Non si rendono conto che abbiamo avviato la consigliatura in epoca di grave crisi economica - attacca ancora il sindaco - poi con lo tsunami del Covid. E questi giocano a fare dispetti indifferenti alla sofferenza dei cittadini. Non abbiamo in quattro anni sentito un progetto o una proposta, ma solo azioni per bloccare o rallentare il nostro governo. L'unico problema di Gorizia sembrava essere la pista ciclabile. Quando è stata proposta hanno firmato contro. Ora che si ripristina il senso unico firmano per mantenerlo. Ma vi pare serio? Comprendiamo pertanto l'indignazione e la sollevazione popolare di oggi contro questi ‘contras’ e l’opposizione che pensano alle elezioni e non ai bisogni dei cittadini. Dovrebbero tra pochi mesi non chiedere loro il voto, ma chiedere scusa", conclude Ziberna.