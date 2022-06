Gorizia, confronto Fasiolo-Devetag

Ha avuto esito positivo l’incontro tra i rappresentanti della coalizione di Laura Fasiolo e quelli di Antonio Devetag, che si sono riuniti attorno a un tavolo per confermare la convergenza sui loro principali punti programmatici.

Sanità, sociale, futuro ruolo istituzionale di Gorizia e cultura, sono stati al centro di un serrato dialogo tra le due delegazioni, che hanno accolto con favore il reciproco avvicinamento, finalizzato al raggiungimento del comune obiettivo di far cambiare rotta alla città, a partire dal ballottaggio del 26 giugno.

È stata ribadita - si legge nella nota - la necessità di garantire il diritto fondamentale alla salute (della quale il Sindaco è responsabile in prima persona) attraverso una sanità pubblica che si prenda cura di tutti i cittadini, con un’attenzione alle fasce più deboli e con servizi di qualità accessibili in tempi brevi le parti si sono dette d’accordo sulla creazione di una Sanità Isontina.

Gorizia, inoltre, dovrà riappropriarsi del ruolo di capoluogo che le compete, per storia e posizione geografica, sia nell’ambito di un Gect più esteso rispetto a oggi. Nel contempo, vanno rilanciati i diversi quartieri della città, attraverso un’apposita consulta, in vista del ripristino dei tradizionali consigli circoscrizionali. L’opportunità del 2025 deve poi costituire un punto di svolta quale occasione per valorizzare l'internazionalità di Gorizia, che vanta istituzioni e tradizioni culturali in diversi ambiti.

Tra gli obiettivi a breve termine, affrontati durante l’incontro, quello di costituire una rete museale diffusa nel territorio riportando in capo a Gorizia i Musei Provinciali e trasformando il complesso di Santa Chiara in un museo civico. Un altro passo verso la realizzazione di quella grande coalizione trasversale, da tanti auspicata, per contrastare il dannoso immobilismo della passata amministrazione.