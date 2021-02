Gorizia e Nova Gorica ''nel cuore dell'Italia''

"Ho seguito con commozione l'intervento del presidente Mattarella per la Giornata del Ricordo" scrive il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, su Twitter.

"Il Capo dello Stato ha riconosciuto ancora una volta le drammatiche vicende vissuto nelle nostre terre dopo la seconda guerra mondiale - prosegue Ziberna -. E ha citato Gorizia e Nova Gorica come esempio di comunità che, riconoscendo le reciproche sofferenze, cercano di costruire un futuro migliore per le prossime generazioni. Grazie Presidente per farci capire che siamo nel cuore dell'Italia".