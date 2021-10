Gorizia e Nova Gorica vetrina dell’autentico spirito europeo

A Gorizia e Nova Gorica è il giorno della visita ufficiale dei Presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor che hanno celebrato congiuntamente la nomina a Capitale europea della cultura 2025 delle due città.

Il programma della visita - con stringenti misure di sicurezza, strade chiuse e divieti di transito - ha visto l'arrivo del Capo dello Stato italiano nella tarda mattinata a Nova Gorica, nella piazza Bevkov, dove lo ha accolto l'amico presidente Pahor e, insieme, hanno ricevuto gli onori militari alla presenza anche dei sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica, Klemen Miklavic che li accompagneranno per tutta la durata della visita.

Hanno poi incontrato i rappresentanti della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Slovenia e, dopo il pranzo, hanno visitato il nuovo ponte di Salcano, che unisce le due sponde dell'Isonzo (IL VIDEO).

Nel pomeriggio il 'viaggio' nella Capitale europea della cultura 2025 dei due presidenti si è spostato a Gorizia, dove, in Corso Verdi, si sono tenuti gli onori militari italiani e, subito dopo, la visita alla mostra per i 140 anni del quotidiano ‘Il Piccolo’, allestita al teatro Verdi; ad accoglierli il direttore Omar Monestier.

Il momento celebrativo si è tenuto nella piazza della Transalpina, che si trova proprio al centro della linea di confine fra le due città. Qui, i due presidenti, pronunceranno i loro interventi ufficiali (qui l'intervento del Presidente Mattarella), presenti, oltre i due sindaci anche il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga e diverse altre autorità, che hanno assistito al concerto preparato per l'occasione che ha visto cantare e suonare insieme musicisti e cantanti italiani e sloveni con la partecipazione anche di cori giovanili.

Una visita, quella di Mattarella e Pahor, annunciata da tempo e volta a confermare la loro piena adesione allo spirito della Capitale Europea della Cultura GO! Borderless 2025 che ha premiato il modello di convivenza e cooperazione delle due città volto a superare le drammatiche vicende che avevano portato alla divisione del territorio dopo la seconda guerra mondiale e le sofferenza vissute da una parte e dall’altra del confine.

Un messaggio che parte dalle amministrazioni locali e punta direttamente al cuore dell’Europa, per ribadire la necessità di affrontare insieme e pragmaticamente le grandi sfide del futuro dando anche voce a temi di fondamentale importanza e strettamente intrecciati fra loro come la cultura, l’economia e l’ambiente perché, come spesso hanno evidenziato i sindaci Ziberna e Miklavic, anche a questo dovrà servire la grande visibilità collegata alla Capitale europea della cultura del 2025.

"Costruire una memoria condivisa vuol dire accettare le responsabilità, ripercorrere la storia affrontando con rispetto, con approccio rigoroso e scientifico le vicende dolorose patite dalle popolazioni di queste terre", ha detto il Presidente Mattarella, ringraziando l'amico Pahor dopo la consegna dell’onorificenza al merito straordinario, concessa dal Presidente della Repubblica di Slovenia.

"È la storia delle aree di confine in Europa a parlarci di drammi e tribolazioni indicibili che hanno spesso caratterizzato il Novecento e al cui superamento ha saputo contribuire, nel secondo dopoguerra, il coraggio di costruire gradualmente una nuova unità spirituale del continente europeo. I Balcani e l’Italia sono l’esempio di come sia possibile guardare insieme a un orizzonte condiviso, nella comune appartenenza alla famiglia europea", ha detto ancora Mattarella.

"Poco più di un anno fa il centesimo anniversario del rogo del Narodni Dom ci ha offerto l’occasione – malgrado il perdurare della pandemia – di vederci a Trieste. Lì abbiamo parlato di cultura e di come evitare che le tragedie del passato possano essere colpevolmente utilizzate; per superarle, invece, congiuntamente, nel segno del rispetto e della comprensione. Per andare oltre le conseguenze di una guerra lacerante che dietro di sé lasciava un paesaggio caratterizzato da violenza e dall’angoscia della lotta per la sopravvivenza. Di cultura torniamo a parlare oggi, per rendere omaggio a queste due belle e dinamiche città di Nova Gorica e Gorizia".

"Candidandosi congiuntamente a ospitare gli eventi della rassegna Capitale Europea della Cultura 2025, le due Amministrazioni comunali hanno saputo dimostrare come sia possibile interpretare al meglio le ragioni profonde che sono alla base del processo di integrazione europea. Il confine – questo confine - torna a essere un elemento di scelta di unione laddove un tempo “tagliava” il tessuto di una realtà urbana unitaria, ancorché appartenente a due Paesi diversi. Un confine che da frontiera di divisione si trasforma in elemento di raccordo e di collaborazione, punto di incontro e di aggregazione capace di generare nuove idee, di essere moltiplicatore di iniziative, capace di far crescere insieme. Nel percorso che le condurrà al 2025, Gorizia e Nova Gorica saranno la vetrina dell’autentico spirito europeo, realizzando programmi e iniziative che potranno, tutte, giovarsi del pluralismo culturale che rappresenta una delle caratteristiche più attraenti di queste terre", ha detto ancora il Capo dello Stato nel suo intervento.

“Per la città di Gorizia è davvero un grande onore, oltre che un grande piacere poter ospitare per la seconda volta un incontro tra i Presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor, dopo quello avvenuto nel 2016”, ha detto Ziberna nel suo discorso.

“Benché da allora sia trascorso un brevissimo arco di tempo, Gorizia e Nova Gorica non sono più le stesse, sono cambiate... Sono cresciute. Il 18 dicembre scorso, infatti, sono state nominate Capitale Europea della Cultura 2025 e proprio da questa data abbiamo potuto constatare, con infinita soddisfazione, come anche l'Europa voglia credere e investire nella nostra volontà di crescere insieme ed essere testimonianza, in Europa e nel Mondo, di come un confine, che per lungo tempo ha rappresentato una condizione di divisione, possa tradursi, invece, in un elemento di coesione, in una opportunità di sviluppo”.

“Con l'amico Sindaco di Nova Gorica, Klemen Miklavic, crediamo davvero in questa sfida, come ci hanno creduto i Sindaci che ci hanno preceduto, ed è per questo che abbiamo dedicato ad essa tempo, risorse, fantasia ma soprattutto tanto cuore. Anche Voi, onorevoli Presidenti, avete dimostrato con i fatti di condividere la nostra visione del futuro, e di ciò Vi siamo grati, perché rappresentate per noi uno stimolo, un esempio da seguire: rimarranno nella storia le vostre mani unite, lo scorso anno, davanti ai simboli di una tragedia e della violenza dell'uomo sull'uomo”.

“Anche grazie al Vostro aiuto vogliamo essere e fare di più, vogliamo cogliere l'opportunità di costruire una Capitale Europea della Cultura che sia viva e dia vita ad un laboratorio capace di attrarre creatività, intelligenze, competenze e risorse, anche per frenare la fuga di cervelli, soprattutto di giovani, oggi costretti a cercare altrove un'occupazione e ad abbandonare un territorio splendido, ma considerato marginale dai rispettivi Stati”, ha detto Ziberna.

“Questa potrebbe essere una splendida opportunità anche per sperimentare su questo piccolo ma importante territorio un nuovo e più efficace modo di rapportarci con l'Europa e con i rispettivi Stati sovrani. Abbiamo visto, anche nei mesi scorsi, a seguito della diversa disciplina anti Covid19 adottata da Italia e Slovenia e che ha determinato gravi impatti sul nostro territorio per i cittadini e le imprese, quanto sia necessario far ripartire la Comunità europea ed i nostri Stati proprio dai Comuni, rovesciando quella piramide e consentendo di rendere l'Europa dei nostri figli più partecipata e vicina alle loro esigenze e aspettative”.

“Ci rivolgiamo a Voi, Signori Presidenti, per aiutare Gorizia e Nova Gorica, a dotarsi di un regime e di strumenti legislativi ed operativi che agevolino, accelerandone e sburocratizzandone le procedure, la realizzazione di opere pubbliche a cavallo del confine, opere che peraltro stiamo realizzando tra comprensibili mille difficoltà. Ma anche per dare vita ad una formazione transnazionale ed europea, professionale ed accademica, destinata a giovani e lavoratori italiani, sloveni ed appartenenti al resto dell'Europa, capace di corrispondere alle necessità delle nostre imprese e dei nostri giovani. Vorremmo diventare concreto esempio di come due città, pur nella loro diversa identità e unicità, possano condividere una crescita comune, nello spirito di quella evoluzione europea che tutti auspichiamo. La diversità arricchisce. La cultura unisce. W l'Italia, W la Slovenia, W Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della cultura 2025!”, ha concluso Ziberna.

“Fare l’Europa è possibile, sta accadendo a Gorizia. Ed è una grande emozione assistere a un momento saliente di questo processo accanto a due protagonisti come i presidenti Mattarella e Pahor. Credo che solo il tempo saprà rendere giustizia al ruolo di questi due uomini di Stato, che hanno dato un decisivo impulso alla chiusura di un’epoca e alla nascita di un mondo nuovo su quello che è stato il nostro più travagliato confine. Mentre altrove si esaltano nuovi nazionalismi,qui inauguriamo un nuovo modo di stare assieme, non a caso nel crismadei valori universali della cultura. Con questa convinzione ho consegnato ai due presidenti un documento che chiede di garantire la rappresentanza della minoranza slovena al Parlamento italiano”, ha detto oggi a Gorizia la senatrice Tatjana Rojc.

"Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente sloveno Borut Pahor celebrano la nomina a Capitale europea della cultura 2025 di Gorizia e Nova Gorica. L'incontro nella piazza della Transalpina, che fino al 2004 non è stato un semplice confine, ma un muro invalicabile simbolo della guerra fredda. Un momento importante, che richiama a un'Europa senza barriere, in cui la conoscenza è motore di valori e principi comunitari. Grazie Presidente!", è il commento di Ettore Rosato, Presidente di Italia Viva.