Gorizia, ecco il nuovo Cda del Consorzio universitario

Il Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia ha un nuovo consiglio di amministrazione. Sarà composto da Sergio Orzan, designato come presidente dal Comune, Roberto Manzocco, Giacomina Danelli, Anila Tozaj e Alessandro Vittoria. Sia la nomina del presidente sia quella dei consiglieri dovrà essere ratificata dall’assemblea dei soci formata dallo stesso Comune, che detiene il 90% e dalla Camera di commercio.

“Abbiamo voluto rinnovare subito anche i vertici di questa realtà - rimarcano il sindaco, Rodolfo Ziberna e l’assessore alle politiche universitarie, Chiara Gatta (assieme nella foto) -, perché ripartire immediatamente con il lavoro di miglioramento e di ampliamento dell’offerta formativa degli atenei di Udine e Trieste, lavoro che ha già prodotto importanti risultati con l’attivazione di nuovi, eccellenti corsi e la riapertura del servizio ristoro, oltre a un incremento di altri servizi”.

A questo proposito viene ricordato che i due nuovi percorsi universitari, Assistenza Sanitaria e Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. “a regime, attrarranno nella sede isontina almeno 180 studenti che potranno usufruire di ampi spazi e servizi per studio, ricerca, ristoro e socializzazione. La decisione di spostare i due corsi a Gorizia risponde anche all’esigenza di ASUGI e Regione FVG di integrare a livello locale l’offerta di alta formazione sanitaria, preparando professionisti che potranno svolgere anche i tirocini formativi nelle strutture territoriali della zona”.

Inoltre è già stato attivato l’iter per attivazione di nuovi master, fra cui Economia circolare – Ciclo integrato dei rifiuti” di particolare rilevanza in questo momento storico.

Ziberna e Gatta evidenziano, peraltro, come il territorio, grazie anche alla posizione geografica e al titolo di Capitale europea della cultura, stia diventando sempre più interessante anche sotto l’aspetto universitario. “Con le associazioni studentesche abbiamo gia avviato un dialogo che sarà senz’altro ulteriormente sviluppato in futuro per un coinvolgimento in “Go!2025” anche in termini lavorativi oltre che di studio dei ragazzi - rimarcano sindaco e assessore oltre naturalmente alla realizzazione di progetti legati a CapitalGo con le due università. Dobbiamo sottolineare anche l’interesse da parte di studenti provenienti da diverse realtà a partecipare a bandi e progetti che vedono al centro la città. Quindi ci sarà un impegno ancora più forte per far crescere la Gorizia universitaria, facendola diventante protagonista del futuro della nostra città e in questo auspichiamo il coinvolgimento di tutte le realtà cittadine. A questo proposito vorremmo evidenziare il fondamentale ruolo avuto in questi anni dalla Cciaa per lo sviluppo dell'Università a Gorizia e saremmo ben lieti se volesse rientrare nella governance del consorzio universitario".