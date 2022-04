Gorizia, ecco la lista 'Ziberna Sindaco'

"Lavoratori, pensionati e studenti. Un mix che riguarda anche il genere, 15 donne e 25 maschi, e l'età, con persone che hanno appena superato i 20 anni e altre che hanno 'scavalcato' gli 80. Ed è così anche per l'esperienza politica, con l'esordio di molti che si affacciano alla partecipazione diretta per la prima volta e altri che ritornano dopo un lungo periodo di assenza. Ma una cosa unisce tutti, l'entusiasmo e la voglia di impegnarsi per far crescere Gorizia", commenta Rodolfo Ziberna.

È questa, in estrema sintesi, la fotografia della lista 'Ziberna sindaco', la prima, del centrodestra, ad aver rotto gli indugi ed essersi presentata pubblicamente.

Al suo interno anche rappresentanti di Progetto Fvg e Udc e, non a caso, a tenere a battesimo la compagine c'erano ieri anche i leader di Progetto, ovvero l'assessore regionale al turismo, Sergio Emidio Bini e il sindaco di Cormons, Roberto Felcaro, e l'anima dell'Udc, Angelo Compagnon insieme a Paolo Urbani.

"Vogliamo essere gente fra la gente - il concetto espresso più volte durante la presentazione - perché in questo straordinario momento storico, con eccezionali opportunità per Gorizia, i tanti progetti devono essere condivisi con i cittadini, facendoli diventare i protagonisti della Capitale europea della cultura e del nostro domani. Gorizia ha delle potenzialità incredibili che finalmente, grazie al grande impegno del sindaco Ziberna in questi 5 anni, stanno emergendo".

"La nostra città diventerà sempre più a misura di famiglie, con l'ulteriore miglioramento dei servizi, la realizzazione di aree verdi attrezzate e una rete di piste ciclabili completa ma anche di giovani, che grazie alla Capitale europea ma anche ad altri progetti potranno far valere idee e professionalità sul loro territorio, senza bisogno di andare altrove. Ma vogliamo anche una città dove le persone di una certa età possano vivere bene e avere servizi dedicati. Uno degli obiettivi sarà frenare il calo demografico e siamo certi che sarà così. Con la riconferma di Ziberna Gorizia proseguirà la sua strada verso il futuro perché la nostra città non può permettersi di perdere tempo con le assurde ideologie di chi vorrebbe cancellare da vie e scuole i nomi italiani e togliere il tricolore dal castello".

Un po' di emozione c'è stata quando hanno parlato il candidato più anziano, Giancarlo Marega, e il più giovane, Alessandro Tomasin. "Rappresentano lo spirito di questa squadra - ha chiosato Ziberna - dove esperienza e entusiasmo giovanile si incrociano per costruire insieme il futuro".

Ecco i nomi che compongono la lista. Al momento sono 36 (gli altri 4 firmeranno in queste ore): Blarasin Elio, Bonetti Gianluca, Bramo Ediola, Brumat Fausto, Chinese Andrea, Cleva Federico, Comolli Paolo, Danelli Giacomina, Di Belli Massimo, De Stasio Cristina, De Giovanni Renato, Di Costanzo Barbara, Durishti Rudina, Erzetti Lorena, Furlan Silvia, Gambino Joseph, La Rocca Beniamino, Lazzeri Paolo, Marega Giancarlo, Mastroianni Luca, Menossi Luigi, Menossi Simonetta, Messineo Giovanni, Negro Maurizio, Paoletti Silvia, Paoluzzi Marina, Pascoli Lorenzo, Pauletto Robin, Pellis Jacqueline, Pezzuto Daniele, Pricco Valentina e Tomasin Alessandro.