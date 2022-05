Gorizia, ecco la lista Martina Sindaco

Con il pieno di candidature e obiettivi ben chiari la lista Martina Sindaco ha ufficializzato la sua presenza alla corsa nelle imminenti amministrative. I nominativi dei candidati saranno presentati alla cittadinanza in un incontro pubblico, venerdì 13 maggio in piazza Sant’Antonio alle 18.

Gli obiettivi programmatici che, per ora, lasciano trapelare sono tre: sostenere la vita di comunità, come punto di ripartenza della città; invertire la rotta del calo demografico, della mancanza di lavoro e della perdita dei servizi; scegliere la competenza.

Proprio dalla competenza, di Pierpaolo Martina candidato Sindaco, è nata l’affinità tra i due schieramenti, Insieme per Gorizia, da lui guidato, e Gorizia liberale, condotto da Giulia Roldo e fuoriuscito dalla coalizione Fasiolo per costruire "un progetto politico basato sulle idee e non sulle ideologie", spiega la giovane donna d’impresa, già leader di un gruppo, che definisce Martina"persona per la quale vale la pena spendersi, sarebbe una gran fortuna per i goriziani avere un sindaco di cui potere andare fieri".

Da parte sua, il candidato sindaco Martina, sottolineando la comunanza di principi e valori che lega le due anime della lista unica, ribadisce l’obiettivo politico: "Mettere Gorizia al centro, non i partiti e le loro logiche divisive, al centro del territorio, con la vocazione di ridare un ruolo regionale alla nostra città" e si dichiara convinto che "i candidati che presenteremo hanno tutte le carte in regola per rappresentare degnamente la nostra amata Città nel rinnovato Consiglio comunale", concludendo che "non devono vincere i personalismi, ma un nuovo modo di fare politica, attraverso l’ascolto, il dialogo e senza conflitti strumentali. Abbiamo visto dove ci sta conducendo, una volta ancora in Europa, il machiavellico Divide et impera. A questo preferisco Unisci e prospera. Nella nostra nuova lista ne abbiamo già saggiato l’efficacia con la netta crescita di partecipazione, consenso e appoggio".