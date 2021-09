Gorizia fa dietrofront su Corso Italia

"Ho sempre detto che l'attivazione del senso unico in Corso Italia sarebbe stata una sperimentazione e così è stato, nonostante chi, in buona o mala fede, abbia voluto far credere diversamente ai cittadini, dichiarando si trattasse di una scelta definitiva, dettata addirittura dal capriccio. Oggi la sperimentazione, che doveva protrarsi per un anno, poi ridotto a sei mesi, si è conclusa e i cittadini hanno potuto 'toccare con mano' i cambiamenti introdotti così da poter tutti insieme, valutare i loro effetti e trarre le considerazioni del caso". A parlare è il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, annunciando il ritorno al doppio senso di circolazione lungo l'importante arteria cittadina.

"Ci sono alcuni aspetti preliminari che è bene chiarire ancora una volta", evidenzia il sindaco. "Il primo riguarda il fatto che le piste ciclabili devono essere attivate, sia perché i finanziamenti per la riqualificazione di Corso Italia sono stati erogati con questa finalità, sia perché è oggi impensabile rinunciarvi in quanto va favorita la mobilità, anche urbana, su due ruote e nella massima sicurezza".

"L'altro elemento da non dimenticare è legato, da una parte, alla realizzazione del piano del traffico e del biciplan e, dall'altra, alla necessità di rilanciare il principale asse commerciale della città in forte affanno ben prima dell'attivazione del senso unico. Il terzo elemento, collegato agli altri due, riguarda le grandi opportunità economiche e turistiche legate alla Capitale europea della cultura che c'impongono di preparare il nostro territorio all'accoglienza di centinaia di migliaia di turisti che, a Gorizia, mangeranno, dormiranno, spenderanno soldi nei negozi, useranno auto, mezzi pubblici, biciclette e altri mezzi: dovremo pertanto essere capaci di far trovare loro una città accogliente e funzionale, in grado di dargli motivo di tornarci anche negli anni successivi. Quindi la questione viabilità sarà solo uno degli aspetti nel quadro generale di riqualificazione complessiva della città".

"Partendo da questi presupposti, analizziamo cos'è accaduto durante la sperimentazione. Si sono formati diversi gruppi di pensiero, che hanno dibattuto su giornali e sui social ed è stato anche proposto un sondaggio che ha evidenziato la molteplicità delle opinioni: il 51,1% dei voti validi è andata all’opzione del ritorno al doppio senso di circolazione e piste ciclabili direttamente sui controviali, in coabitazione con pedoni, sedie, tavolini ed eventuali gazebo dei bar; la percentuale complessiva di chi auspicava il mantenimento della corsia unica, seppure con correttivi, è arrivata al 46,27%", continua Ziberna.

"I rappresentanti di questi gruppi sono stati ascoltati dalla commissione consiliare chiamata ad attuare una sintesi fra le diverse posizioni e ringrazio il presidente della Commissione Cosma per l'importante opera svolta in questo cotnesto. Purtroppo, non è stato possibile raggiungere l'obiettivo: c'è, infatti, chi è convinto che il senso unico vada bene così, chi vorrebbe togliere una fila di parcheggi e chi, invece, realizzare le piste ciclabili sui controviali tornando al senso unico".

"Avevamo pensato di realizzare un sondaggio ad hoc per far emergere la posizione maggioritaria, ma questo avrebbe significato spaccare la città in un momento in cui di tutto abbiamo bisogno tranne che di inutili divisioni. Abbiamo conseguentemente deciso, alla luce di tutte queste considerazioni, di ascoltare la gente attraverso i canali che si utilizzano con la realizzazione dei piani urbanistici, come lo sono il piano del traffico e il biciplan", prosegue Ziberna.

"Nel frattempo, si tornerà al doppio senso di circolazione e saranno realizzate in sicurezza le piste ciclabili sui controviali. Dovremo, però, assicurare a ciclisti e pedoni di potersi muovere sui controviali in reale sicurezza, diversamente da quanto accaduto finora, adottando tutte le misure che saranno ritenute più adeguate. Questo ci darà modo di fare un confronto e verificare concretamente questa soluzione. Ciò mentre proseguirà l'iter per la realizzazione del parcheggio di via Manzoni, che sta conoscendo rallentamenti a causa dell'aumento di prezzo delle materie prime".

"In questi mesi sono e siamo stati al centro di pesanti attacchi che, sicuramente, si ripeteranno anche con questa scelta perché si tratta di attacchi esclusivamente politici. Altro, però, è stato il dialogo con i cittadini. Certo, molti mi hanno espresso la loro contrarietà, mentre altri hanno apprezzato la pista ciclabile e tutti in assoluta libertà e buonafede. Abbiamo commesso sicuramente degli errori pensando che, per informare la cittadinanza, potessero essere sufficienti alcuni articoli sul giornale e qualche post: purtroppo le nostre spiegazioni e il fatto che si trattasse sì di una rivoluzione, ma pur sempre sperimentale non sono stati adeguatamente recepiti. Una cosa auspico, ovvero che il confronto prosegua fino ad arrivare, in futuro, a una scelta condivisa. Come ho detto", conclude il sindaco, "mai come oggi c'è bisogno di una città unita per affrontare tutti assieme le sfide, ma anche le grandi opportunità che ci stanno di fronte".