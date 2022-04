Gorizia festeggia 1.021 anni

Oggi Gorizia compie 1.021 anni, essendo stata citata per la prima volta in un atto ufficiale nel 1.001, quando l'imperatore Ottone III donò il castello di Salcano e il vicino abitato di Gorizia per metà al patriarcato di Aquileia e per l'altra al conte del Friuli.

In occasione del compleanno – che cade in piena campagna elettorale – arrivano gli auguri del sindaco Rodolfo Ziberna, candidato per il centrodestra.

“In questi mille anni la nostra città è stata protagonista della storia d'Europa, raggiungendo il suo apice con la Grande Contea e vivendo successivamente i grandi eventi che attraversarono il Vecchio continente. Fino al dramma della Seconda Guerra Mondiale che lasciò la nostra città mutilata e con profonde ferite sociali e culturali”, commenta Ziberna.

“Ma Gorizia è una città straordinaria che non solo ha saputo rinascere dalle proprie ceneri ma oggi è di nuovo in grado di pensare e costruire in grande. Per se stessa, per la sua gente, per i suoi giovani. Ed è questa convinzione che ci ha permesso, insieme a Nova Gorica, di conquistare il titolo di Capitale europea della cultura per il 2025. Un titolo che consentirà la creazione di centinaia di posti di lavoro e che, già oggi, nel 2022, vede la messa in cantiere di più di 100 milioni di soldi pubblici e di altrettanti di soldi privati”.

“I primi per la riqualificazione urbanistica della città, da Borgo Castello a via Boccaccio, dal recupero del Palabigot per i concerti a quello dell'ex sanatorio per un nuovo ospedale. Tutto mentre si stanno riaprendo vecchi alberghi chiusi da tempo e se ne stanno realizzando di nuovi. E mentre aspettiamo, entro quest'anno, l'arrivo, in città, di altri 300 giovani per i nuovi corsi attivati a Gorizia dall'Università di Trieste. La nostra città sta uscendo dal ‘no se pol’ per riprendersi un nuovo, grande ruolo, in ambito regionale, nazionale e internazionale”.

“E il regalo più bello che possiamo fare alla nostra città è quello di credere nel suo futuro, nel nostro futuro, perché, come disse John Kennedy, non ci può essere progresso se le persone non hanno fiducia nel domani. Certo, lo sforzo che stiamo facendo è grande, ma l'entusiasmo lo è ancora di più, così come la volontà di non lasciarci trascinare nuovamente verso il basso da chi sa solo denigrare, tentare di bloccare i progetti e cercare di fare tornate indietro la città. No, Gorizia non permetterà che qualcuno le rubi il futuro non vi saranno 'sterminator' che bloccheranno. Tanti auguri Gorizia!”, conclude Ziberna.