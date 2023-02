Gorizia frena il calo demografico

"Per il momento è un segnale ma ci sono tutte le condizioni perchè possa rappresentare una vera e propria inversione di tendenza". Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, così commenta i dati demografici del 2022, che fanno registrare ancora un segno meno per quanto riguarda il numero dei residenti ma con una dimensione decisamente più ridotta rispetto al passato e con alcuni indicatori decisamente positivi.

Complessivamente la città perde 64 abitanti passando dai 33.599 del 2021 agli attuali 33.535 ma, a differenza degli anni precedenti, il numero dei morti, 494, contro i 527 del 2022, viene quasi interamente compensato dalla somma fra i nuovi 191, ovvero 19 più dell'anno passato e dei nuovi iscritti all'anagrafe provenienti da altri comuni italiani o dall'estero. Complessivamente sono 1.255 mentre nel 2022 erano 1.101. Gli emigrati da Gorizia sono 1.016 contro i 995 dell'anno precedente. il saldo migratorio segna quindi un più 239 oltre 100 unità in più rispetto all'anno scorso. Il numero degli stranieri rappresenta poco più del 10% della popolazione.

Analizzando i numeri scopriamo che la popolazione femminile supera, ma non è una novità, quella maschile , le femmine sono infatti 17.292 mentre 16.307 sono i maschi. Situazione che si inverte nei nuovi nati con 100 fiocchi azzurri e 91 rosa. Fra i morti 273 sono donne e 221 sono uomini.

"Innanzitutto un grande benvenuto ai piccoli goriziani nati nel 2022 che portano nuova energia alla nostra città - esclama il sindaco-, e un benarrivato a chi ha scelto Gorizia come nuova residenza. Contrariamente a quanto qualcuno pensa la città piace molto a chi arriva da fuori e anche recentemente ho parlato con gente proveniente da altre regioni arrivata a Gorizia per lavoro che ha scelto di rimanerci e di chiedere la residenza perchè si trova bene, in un territorio ancora a mistura d'uomo con tanto verde e tutti i servizi a portata di mano. Il report demografico del 2022 credo rappresenti davvero il segno di un cambiamento che, nei prossimi anni, non potrà che farsi più marcato perchè le opportunità, anche economiche, che accompagneranno "Go!2025" faranno sicuramente crescere anche le occasioni occupazionali e miglioreranno ulteriormente la qualità della vita cittadina sotto vari aspetti".

"Perchè non dobbiamo solo cercare di aumentare, quasi ossessivamente, il numero degli abitanti ma dobbiamo avere come priorità il vivere bene. Per questo è importante la qualità dell'occupazione ma anche della vita al di fuori del lavoro e, sotto questo aspetto, credo che Gorizia non abbia molto da invidiare ad altri. I servizi sono di ottimo livello, a partire da quelli educativi e dal welfare, il traffico non è esasperato, le strutture che servono, dall'ospedale alle scuole, sono facilmente raggiungibili, c'è tanto verde e un tessuto sociale di qualità. Certo, si può sicuramente migliorare e, come Comune, siamo fortemente impegnati su questo ma teniamoci cara la nostra bellissima città evitando di elencare solo gli aspetti negativi e cominciando a considerare quelli e sono tanti, molto positivi. Gorizia è la città ideale per le famiglie e il mio auspicio e lo sarà sempre di più".