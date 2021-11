Gorizia, i no Green Pass 'sfidano' Ziberna

Non si placano le polemiche alla vigilia dell’evento ‘no Green Pass’ in programma domani a Gorizia. Dopo le prese di posizione del sindaco Rodolfo Ziberna, che aveva chiesto – alla luce della nuova direttiva del Viminale – una protesta in forma statica, non si fa attendere la replica dei manifestanti. “La manifestazione di protesta contro il Green Pass si farà, nonostante le restrizioni imposte dal Ministero degli Interni e i tentativi d’imbavagliare il dissenso che si manifesta in tutto il Paese”.

“Il corteo avrà un percorso simbolico perché, dopo la partenza alle 15.30 dal piazzale Martiri della Libertà (davanti alla stazione ferroviaria), si fermerà al Parco della Rimembranza, come da prescrizioni comunicate dalla Questura di Gorizia. Al parco la manifestazione si trasformerà in un’assemblea pubblica, nel corso della quale avranno voce le ragioni della protesta, le testimonianze delle discriminazioni e di quanto viene vissuto e patito dai cittadini come un’ingiustizia e un’offesa ai propria diritti e libertà”, si legge ancora nella nota.

“Gli interventi saranno ripresi e postati sulla pagina FB di Gorizia Risponde. Questo programma è il risultato della trattativa tra il Comitato e la Questura di Gorizia, che ci consente comunque di scendere in piazza per una giornata di lotta, la prima di una lunga serie che vedrà la città di Gorizia impegnata in un dibattito sul Green Pass, sulla sua utilità sanitaria, sui suoi scopi reali, sulla sua effettiva necessità per le attività sociali ed economiche”, proseguono gli organizzatori.

“Il nostro senso di responsabilità, la condivisa linea argomentativa e di comportamento pacifica, non violenta e rispettosa della legge, non ci esime dallo stigmatizzare l’atteggiamento del Sindaco di Gorizia che ha scelto di alimentare la contrapposizione tra i suoi stessi concittadini, stravolgendo il suo ruolo istituzionale, esprimendosi con parole che incitano all’intolleranza ed evocano con retorica scenari apocalittici e lugubri che alimentano la tensione sociale e che giustificano lo scontro invece di raccomandare il confronto”, denunciano dal comitato Gorizia Risponde.

“Ci proponiamo di dimostrare come si possa essere civilmente in disaccordo con le politiche del Governo e pretendere il rispetto delle persone e dei loro diritti senza ricorrere alla violenza e come sia importante esprimere le proprie opinioni nel solco della Costituzione e nonostante le forzature alla nostra Carta Fondamentale che questo Governo pratica come nuovo strumento di gestione dell’emergenza sanitaria e della crisi economica e sociale”.

“Personalmente, lo ribadisco, sono fortemente contrario a un’iniziativa che spacca la città, alimentando ulteriormente l’esasperazione della gente, già fortemente provata da quasi due anni di una pandemia che, ormai, si pensava di poter lasciare alle spalle”, replica Ziberna. “Non è così e le mancate vaccinazioni di una minoranza, purtroppo, stanno contribuendo a ritardare l’uscita da questo incubo. Faccio un forte appello agli organizzatori e a tutti i partecipanti alla manifestazione affinché ci sia un forte senso di responsabilità e vengano rispettate alla lettera le misure anti contagio contenute nell’ordinanza che ho firmato oggi”.

“Ovvero dovranno rispettare il distanziamento sociale previsto dalla legge e, dove questo non sia possibile si indossino le mascherine. Non solo. E’ stato reso obbligatorio il servizio di controllo con almeno un addetto ogni 50 persone, che dovrà essere facilmente identificabile indossando, ad esempio, una pettorina fluorescente, gialla o arancione. I nomi degli addetti dovranno essere raccolti anticipatamente dagli organizzatori e consegnati alla questura. Mi dispiace comunque - insiste il sindaco - che in una situazione come quella che si sta nuovamente creando, con la zona gialla alle porte del Friuli Venezia Giulia, non ci si renda conto che queste iniziative ottengono come unico risultato la crescita di malumori verso i no Green Pass da parte della gente".

"E poi basta dire che il Covid 19 non esiste e che il vaccino non serve. Questi signori mettano il naso fuori dai confini italiani, nei Paesi dove, purtroppo, ci sono percentuali di vaccinati inferiori alle nostre e diano un’occhiata ai paesi meno ricchi, dove la gente sta morendo sulla strada perché il sistema sanitario è saltato. Credo sia davvero venuto il momento di una riflessione seria da parte di queste persone perchè di comportamenti irresponsabili ce ne sono stati già troppi”.