Gorizia, incontro sulla sanità

E’ intervenuta anche la candidata sindaco Laura Fasiolo alla conferenza stampa indetta dal Partito Democratico sul tema della sanità isontina.

Diversi i temi lanciati dal segretario provinciale del partito Diego Moretti che ha proposto "azioni per rilanciare il servizio pubblico attraverso gli investimenti e la valorizzazione degli operatori sanitari, compresa la copertura rapida delle carenze di personale".

"Urgenze, tutte, che dimostrano lo stato di una sanità che perde medici di famiglia allontanandosi dal cittadino; un’emorragia da tamponare pianificando per tempo la sostituzione del personale prossimo al pensionamento e rafforzando la funzione dei distretti di Cormons, Grado e Gradisca. Gorizia è stata espropriata della sua autonomia in ambito sanitario – ha chiarito l’ex senatrice Laura Fasiolo – l’assorbimento nella realtà triestina con un conseguente deficit funzionale è un prezzo carissimo da pagare per una città come Gorizia che ha il 30% della popolazione anziana".

"Bisogna pretendere il rafforzamento dei servizi ospedalieri e territoriali. In questo senso chiediamo una medicina territoriale funzionale ai bisogni espressi dai cittadini che preveda anche una visione transfrontaliera. Non è pensabile assistere a un impoverimento di questo tipo e non accettiamo il ruolo periferico in cui è stata derubricata la centralità di Gorizia".