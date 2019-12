Gorizia nega la cittadinanza a Liliana Segre

Anche a Gorizia è scoppiata la polemica dopo la decisione, da parte del Consiglio comunale, di non assegnare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, come chiesto dalla minoranza di centrosinistra. E’ il sindaco Rodolfo Ziberna a spiegare la scelta: “La nostra maggioranza di centrodestra ritiene che la lotta contro l'antisemitismo e l'odio razziale, in cui Gorizia si è sempre distinta, debba essere una battaglia comune, al di là delle appartenenze politiche, perché l'immane tragedia dell'olocausto non cada mai nell'oblio. Guai a cercare di etichettare ciò che deve essere patrimonio comune e non ‘occupato’ per fini politici”.

“Ecco perché voteremo una mozione già depositata che concede la cittadinanza onoraria all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei), associazione nazionale religiosa che raccoglie le ventuno Comunità ebraiche distribuite sul territorio italiano, in rappresentanza dei cittadini goriziani di religione ebraica scomparsi nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, affinché siano riconosciuti nella loro figura i valori della lotta all’odio, al razzismo e antisemitismo in cui si riconosce questo Consiglio comunale”, spiega ancora Ziberna.

“Vogliamo essere certi che la mozione sarà votata anche dalla sinistra”, dichiara ancora il primo cittadino. “Ed ecco perché ritengo che alla senatrice Segre, per la quale nutro grande stima e rispetto, debba essere conferito il Sigillo Trecentesco della Città, a riconoscimento della sua eccezionale testimonianza e della sua opera affinché la tragedia dell'olocausto non cada nell'oblio”.