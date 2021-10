Gorizia, nuove aperture in città

"Grande piacere per le diverse recenti aperture in città e per quelle in calendario nei prossimi giorni, con attività decisamente qualificanti a dimostrare che, a Gorizia, si può", commenta il sindaco Rodolfo Ziberna. "C'è chi ci crede e investe. Grazie a questi operatori e alla loro voglia di ripartire alla grande. Ma grazie anche a chi non ha mai mollato e, anche con il Covid 19, si è inventato nuove modalità di vendita e a chi ha comunque resistito. Queste nuove aperture mi consentono di esprimere alcune considerazioni che voglio condividere con voi".

"Negli ultimi 20 anni sono accadute molte cose che hanno condizionato il settore commerciale. In particolare c'è stata la crisi economica, è profondamente cambiato il mondo del lavoro, cose che hanno ridotto il potere d'acquisto delle famiglie ed è esploso il commercio on line. In più, a Gorizia, ci si è trovati di fronte a una rivoluzione economica determinata dall'entrata in Unione europea della Slovenia e dalla scomparsa della Zona franca così com' eravamo abituati a concepirla. Tutte queste combinazioni hanno portato alla perdita di intere categorie economiche, come quella degli spedizionieri e di investitori attratti dalla zona franca. Inoltre la clientela slovena, che assorbita una parte importante delle vendite di molti negozi cittadini, si è sensibilmente ridotta", prosegue Ziberna.

"Ciò ha portato alla chiusura di molti negozi, così come peraltro è accaduto, in forma più o meno accentuata, praticamente in tutte le città italiane. Ma c'è anche chi ha resistito, chi ha aperto nuove attività, anche con un certo successo e chi si è riconvertito mettendo in atto nuove idee e nuovi progetti. Ciò anche grazie a contributi pubblici, circa 2 milioni di euro, derivanti dal programma Pisus, erogati dal Comune, dopo aver vinto lo specifico bando. Sono stati soldi ben spesi e utilizzati molto bene da operatori locali che, tranne in qualche limitato caso, li hanno utilizzati con grande professionalità per rilanciare le loro attività".

"Questo ha sicuramente limitato il declino commerciale del centro cittadino negli ultimi anni. Ma oggi ci troviamo di fronte a un'opportunità straordinaria che potrebbe rilanciare fortemente il commercio ed è l'appuntamento con il 2025, con la Capitale europea della cultura. Arriveranno migliaia di turisti da tutte le parti d'Europa e oltre e stiamo lavorando insieme a Regione, Camera di Commercio e Fondazione CaRiGo per predisporre interventi che vedano il coinvolgimento del settore ricettivo e commerciale per creare un'offerta in grado di soddisfare i visitatori collegati alla Capitale ma anche in grado di esercitare capacità attrattive per gli anni successivi. È una scommessa che vogliamo vincere. Tutti assieme. Un caro abbraccio e buona domenica a tutti voi", conclude Ziberna.