Gorizia punta a non lasciare nessuno indietro

"Tra pochi giorni (il 29 febbraio, ndr) sarà trascorso un anno esatto dal giorno in cui il virus entrò a Gorizia. Ricordo come fosse ieri la riunione d'emergenza, con assessori e dirigenti, convocati in Municipio domenica mattina", scrive il sindaco Rodolfo Ziberna. "C'erano tanti problemi da affrontare e tanta paura per il futuro. Ma ci siamo alzati da quel tavolo con un obiettivo su tutti: non lasciare indietro nessuno".

"Il Comune di Gorizia ha messo in campo in questi dodici mesi tutte le forze di cui è stato capace per sostenere tutti i cittadini che ne manifestassero il bisogno. Abbiamo lavorato sempre per fare in modo che nessuno si sentisse solo. Continuiamo a lavorare ogni giorno con questo obiettivo e, state tranquilli, continueremo a farlo. Abbiamo creato una sorta di 'paracadute' sociale per le persone in difficoltà, utilizzando al meglio sia i fondi che arrivavano da Regione e Stato sia dalle casse comunali e attivando sinergie con le altre realtà cittadine per raggiungere più famiglie possibili. Anche adesso continuo a ripetere che chiunque abbia dei problemi si rivolga al Comune perché insieme si troveranno le risposte giuste".

"Lunedì sarà una giornata importante perché inizierà la distribuzione della seconda tranche dei buoni spesa, destinati alle famiglie che ne hanno fatto richiesta in questa prima parte del 2021. Riusciremo ad aiutare 834 cittadini beneficiari, che riceveranno complessivamente 3.910 buoni spesa per un valore totale di 97.750 euro. Si tratta di una prima parte dei 182mila euro attribuiti dal Ministero per il 2021 a Gorizia. L'importo rimanente sarà distribuito il prima possibile tra i cittadini che non hanno risposto a questa seconda tranche, ma sarà necessario compilare una nuova domanda".

"Non mi stancherò mai di ripetervelo: non abbiate timore a chiedere aiuto. Il Comune è qui per voi. Io sono qui per voi. Proprio per venire incontro a tutte le vostre necessità, nel massimo rispetto della privacy, abbiamo attivato il numero di telefono "Ti sostenGO", raggiungibile allo 0481-383377. Rispondono gli operatori dei servizi sociali e sono pronti a fornirvi tutte le indicazioni utili non solo per l'accesso ai buoni spesa e alle altre misure di sostegno messe in campo dal Comune, ma anche alle attività di supporto per le persone anziane, il telesoccorso e le attività delle associazioni dedicate alle persone più fragili. Chiamate, senza paura e senza vergogna. Un caro saluto e abbraccio tutti", conclude Ziberna.