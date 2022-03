Gorizia, Rodolfo Ziberna ufficializza la ricandidatura

Rodolfo Ziberna oggi ha ufficializzato la sua ricandidatura a sindaco di Gorizia. "Grazie al presidente Fedriga e agli esponenti di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc, Progetto Fvg e Noi con l'Italia per il sostegno che mi hanno sempre assicurato in questi anni e che oggi mi viene rinnovato", ha detto Ziberna.

"Sento l'affetto dei goriziani, che mi hanno aiutato a prendere questa decisione e che mi sono stati accanto anche nei momenti più difficili del mandato. Abbiamo aperto la porta del futuro di Gorizia e adesso vogliamo che quella porta venga spalancata sconfiggendo una volta per tutte i no se pol che vorrebbero ancora tenere bloccata la città".

"Stanno riaprendo alberghi chiusi da tempo e quelli già presenti saranno ristrutturati, ci sono investimenti in zona industriale e abbiamo cantieri aperti per 70 milioni di euro. Vogliamo che i giovani rimangano a vivere a Gorizia e che la nostra città diventi attraente anche per famiglie che vengono da fuori, frenando il calo demografico. Non è un periodo facile e siamo tutti spaventati da quello che sta accadendo in Ucraina. Ma tanto più le istituzioni devono essere in grado di rappesentare un punto di riferimento per i cittadini e dare quelle risposte che si aspettano. Tutti insieme per il futuro della nostra cara Gorizia. Viva i Goriziani! Viva Gorizia!", conclude Ziberna.