Gorizia, simbolo di un modello d’Europa

La nomina di Capitale europea della cultura è la dimostrazione che una nuova strategia politica che privilegia gli interessi dei cittadini porta a risultati concreti. Ne è convinto Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia dal 2017, che analizza anche gli altri numerosi dossier presenti sulla sua scrivania.

Come è cambiata Gorizia durante il suo mandato?

“Abbiamo ulteriormente valorizzato alcune peculiarità. Gorizia è una città che ha un’altissima qualità della vita, con la percentuale di verde per abitante più alta in Italia, con tante aree attrezzate per i bambini, scuole di grandissimo livello, a partire dagli asili e forme assistenziali e sanitarie all’avanguardia. Non solo. Nella nostra città tutto è facilmente raggiungibile e in pochi minuti si raggiungono il Comune, la posta, il tribunale, la stazione, l’ospedale e qualsiasi struttura utile. Ci sono aree di sgambamento per gli animali e un canile dove, chi lo desidera, può fare una passeggiata con i quattrozampe. Insomma, la città ideale in cui vivere. Su questo abbiamo lavorato molto e credo si veda. Ma è anche una città che vuole valorizzare la sua straordinaria storia e la sua posizione geografica in chiave turistica grazie anche alla grande opportunità di Capitale europea della cultura: Gorizia sarà una città non solo da visitare ma da frequentare. Sono in fase avanzata i lavori per la creazione del cosiddetto Central park goriziano e della riqualificazione in chiave multimediale del castello, si sta progettando la riqualificazione del mercato coperto e di quello all’ingrosso e su ogni zona della città stiamo accendendo i riflettori per far emergere le grandi potenzialità presenti, da via Rastello al Parco sull’Isonzo, dall’ex Ghetto ebraico ai siti della Grande guerra. Il cambiamento di Gorizia è questo: siamo profondamente ancorati al nostro passato, ma con una nuova visione del futuro”.



“I grandissimi cambiamenti verificatisi in questi anni impongono il superamento di una mera visione localistica a favore di un sistema che, attraverso l’ottimizzazione delle risorse presenti in ogni territorio, a partire dalle infrastrutture, consenta ai territori stessi di crescere, con pari dignità e di entrare nei circuiti economici che contano. Da solo non vai da nessuna parte.. Ci siamo strenuamente battuti per non essere inglobati in nuove, ipotetiche province che gravitavano intorno a Udine e Trieste proprio perché anche questa idea è altrettanto vecchia e non porterebbe benefici ad alcuno. Bisogna essere pragmatici e creare alleanze su progetti e obiettivi precisi e condivisi. Su questi”.“Beh, ovviamente, la gestione della Capitale europea della cultura 2025 sarà fra le priorità, anche perché rappresenterà davvero la svolta per questo territorio. Altrettanto importanti, però, sono i dossier sulla Zona logistica semplificata rafforzata, una partita che stiamo giocando insieme ad altre realtà della nostra regione e la Zese. Ma non dimentichiamo la Gorizia da vivere con il completamento della riqualificazione urbanistica della città, le piste ciclabili, su cui ci stiamo impegnando molto, la sicurezza nelle scuole e l’aggiornamento delle strutture sportive”.“Il fatto di essere stati citati più volte negli interventi ufficiali del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dà la dimensione dell’importanza di questo evento e non possiamo permetterci di sbagliare.che vede i cittadini e i loro interessi al primo posto e proprio perché abbiamo messo gli interessi dei cittadini al primo posto stiamo lavorando con grande impegno per far sì che i benefici per il territorio possano protrarsi ben oltre il 2025. È questa la vera sfida che ci aspetta e che, ne sono certo, riusciremo a vincere”.