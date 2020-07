Gorizia, successo per la colletta alimentare della Lega

“Un’importante iniziativa di solidarietà, pensata per essere concretamente al fianco di chi soffre in questi giorni di grande difficoltà. Grazie al contributo di tutti coloro che hanno partecipato, sono stati raccolti 18 chili di pasta, cinque chili di biscotti, quattro chili di farina, cinque chili di zucchero, tre chili di caffè, 55 scatolette di conserve di pomodoro e tonno che saranno devoluti ad un’associazione del territorio che provvederà poi a distribuirli ai più bisognosi”.

Così il Consigliere comunale della Lega, Andrea Tomasella, e il coordinatore provinciale della Lega Giovani Gorizia, Luca Sartorel, in riferimento alla colletta alimentare organizzata questa mattina dai giovani leghisti in occasione del gazebo tesseramenti in Corso Verdi a Gorizia.

“Rivolgiamo un sentito ringraziamento – concludono Andrea Tomasella e Luca Sartorel – anche all’Europarlamentare Marco Dreosto e al Consigliere regionale Diego Bernardis per aver preso parte alla colletta alimentare e aver supportato convintamente l’iniziativa”.