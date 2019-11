Gorizia, via libera alla ristrutturazione dell'Aeroporto

Un consiglio comunale non facile, quello che si è concluso questa mattina, all’una e mezza a Gorizia, chiamato a votare sulla ristrutturazione aziendale per il 2020-2024 della società consortile per azioni che gestisce l’Aeroporto ‘Amedeo Duca d’Aosta’.

La discussione, con varie idee contrapposte, ha visto, alla fine, la vittoria della maggioranza con l’approvazione del piano. Adesso toccherà ai soci riunirsi e decidere, anche se il capitale previsto è di circa 600mila euro, cui si aggiungono 250mila in qualità di finanziamento soci fruttifero.

In ogni caso sarà da vedere quali soci decideranno di ricapitalizzare e quali no. C’è anche la possibilità che il Comune eserciti la prelazione sulle quote non sottoscritte, ma ciò sarà deciso durante l’assemblea. Va ricordato che la consortile è controllata a maggioranza dall'amministrazione di Gorizia, cui seguono il comune di Savogna d’Isonzo, la Camera di Commercio e l’Enac.

Al Comune è richiesta l’erogazione di 150mila euro di sovvenzione per dare attuazione al Piano mentre alla Camera di Commercio altri 208mila euro come saldo per la quota già assegnata alla società per la realizzazione della nuova recinzione, una volta ricostruito il capitale sociale ed eseguito l’investimento oggetto di contributo. Il percorso dell’aeroporto, insomma, prosegue, ma con non poche difficoltà.