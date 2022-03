Graziano Ganzit scende in campo per Codroipo con Italexit. Si è svolta nella mattinata di sabato 5 marzo, in largo San Francesco, a Codroipo, la raccolta firme della campagna nazionale di Italexit Giù le mani dai bambini.

"Si è registrata un'ottima affluenza, con le persone che hanno voluto conoscere il nostro candidato sindaco, dimostrando il desiderio dei Codroipesi di respirare aria nuova con Italexit e la nota e consolidata concretezza di Ganzit", commenta Gianfranco Ruggiero, referente politico di Italexit a Codroipo.

"Sarà fondamentale, ed è ciò che ci prefiggiamo, ascoltare, condividere, coinvolgere tutte le persone che, stufe dei parrucconi della vecchia politica, vogliano riemergere dall'anonimato perché sin qui inascoltate. Concretezza e non parole al vento. Mettersi in discussione per raggiungere gli obiettivi. Codroipo deve tornare ad essere al centro del Medio Friuli e solo con il dialogo e l'unità d'intenti ci riuscirà, a prescindere dall'appartenenza politica. Prossimo appuntamento il 19 marzo con la giornata del tesseramento".