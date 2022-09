Graziano Pizzimenti lascia Trieste per Roma

"Certamente mi dimetterò, perché è obbligatorio, in quanto c'è incompatibilità". Lo ha detto oggi a Udine l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Graziano Pizzimenti, neoeletto alla Camera dei deputati per Lega, a margine del convegno su logistica e intermodalità organizzato dal Cosef in collaborazione con Confindustria Udine.

"Domani andrò a Roma per la prima riunione, ancora non so precisamente quando, ma penso che le dimissioni dovranno essere formalizzate entro il 13 ottobre, data della prima seduta della Camera", ha aggiunto.

Per quanto riguarda la sua successione nella Giunta Fedriga, "da quanto mi dice informalmente il governatore, perché ancora non è stata presa la decisione finale - ha riferito Pizzimenti - il Presidente sembra orientato a tenere le mie deleghe fino alla fine del mandato".