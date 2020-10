Green economy e sostenibilità nella regione alpina: una prospettiva per lo sviluppo locale di tutto il Friuli Venezia Giulia. E’ questo il tema che sarà discusso mercoledì 7 ottobre in un webinar che intende porre in evidenza il ruolo determinante degli Enti Locali nel promuovere e generare processi di sviluppo locale orientati a declinare i grandi obiettivi globali in obiettivi concreti di policy locale, non tanto di singolo Comune, ma di area vasta promuovendo un approccio che vada dal basso verso l'alto.

Le questioni poste dallo sviluppo sostenibile sono in primo piano già da molto tempo e l'attuale prospettiva globale è ben rappresentata dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Tale concetto acquista peculiari e rilevanti risvolti quando viene considerato a partire dal punto di vista dello spazio locale, focalizzando il ruolo specifico delle amministrazioni locali, e quando riferito ad un contesto complesso come quello montano, ancor più a quello alpino fortemente antropizzato, essendo le Alpi il contesto montano più urbanizzato a livello mondiale. In questo panorama la pandemia sta sollevando ulteriori criticità, ma anche potenziali nuove opportunità, guardando allo sviluppo sostenibile.

Nella conferenza del 7 ottobre saranno discusse le questioni emergenti, le sfide e le opportunità che lo sviluppo sostenibile e la green economy rappresentano non solo per le comunità alpine locali, ma per tutta la Regione Friuli Venezia Giulia, assumendo la prospettiva delle autorità locali e dei comuni - in particolare quelli medi e piccoli – ed esaminando le opportunità che gli OSS rappresentano per le comunità lungo e intorno alle Alpi.

Il webinar, promosso da Anci Fvg e Compa e pensato per gli Amministratori, è organizzato dal Centro Ocse di Trento per lo Sviluppo Locale in collaborazione con Anci Fvg nell’ambito del suo progetto NextPA, e in collaborazione con l’Osservatorio Green Economy, Università Bocconi - Green.

Accesso gratuito previa iscrizione on line cliccando qui