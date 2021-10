Green Pass, chiarimento sui trasporti

“I chiarimenti del Mims sull’attuazione delle disposizioni del decreto green pass per il settore dell’autotrasporto merci e del trasporto marittimo rappresentano un passo avanti rispetto a un rischio di crisi delle catene di approvvigionamento. Riguardo al personale imbarcato su navi che fanno navigazione internazionale e agli autotrasportatori provenienti dall’estero, sono stati recepiti i segnali di problematicità e date risposte in ordine alla gestione di situazioni specifiche. Sarebbe opportuno che la circolare sia resa nota anche ai Paesi confinanti o comunque interessati dall’interscambio. Sono state proficue le segnalazioni raccolte dalle categorie dei trasporti e con le quali è utile che il Governo continui a interloquire per semplificare i possibili impatti connessi con l’entrata in vigore del decreto”. Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, a proposito della circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili recante “Chiarimenti sulle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore dei trasporti”.