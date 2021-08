Green Pass, ecco la circolare del Viminale

Dopo le polemiche e i dubbi, arrivano i chiarimenti. Il Ministero dell'Interno, infatti, ha pubblicato la circolare che specifica le modalità di applicazione e controllo del Green Pass da parte dei gestori delle attività per le quali, dal 6 agosto, è richiesto il certificato verde.

I controlli, come preannunciato dal Ministro Luciana Lamorgese, saranno a carico delle forze dell'ordine che nei prossimi giorni, anche in Fvg, intensificheranno le verifiche in vista del periodo di Ferragosto.

Ma, in base alla circolare, anche gli esercenti - in modo "discrezionale" - potranno chiedere l'esibizione di un documento di identità, in caso di dubbi sulla correttezza del certificato. In sostanza, si distingue tra due fasi della verifica: la prima, obbligatoria per tutti, è quella di scansione del Qr Code tramite l’App gratuita VerificaC19 messa a punto dal Governo (qui il link per scaricarla).

La seconda, che non sarà sempre necessaria, prevede la ‘controverifica’ dei dati tramite un documento d’identità, ad esempio nel caso in cui il Green Pass indichi dati anagrafici palesemente in contrasto con la persona che lo presenta. In questo caso, l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, precisa la circolare.

Resta, però, fermo il punto che le multe, in caso non si accerti la corrispondenza tra il certificato e l'identità del possessore, saranno applicabili solo nei confronti dell’avventore, a meno che non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

Riguardo agli eventi sportivi e agli spettacoli, nel documento viene anche precisato che, oltre ai pubblici ufficiali, saranno anche gli steward e i gestori delle strutture a poter controllare i certificati.