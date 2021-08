Green Pass per i lavoratori frontalieri

Sono diverse le segnalazioni giunte in questi giorni allo sportello Eures della Cisl Fvg, da parte di lavoratori frontalieri, regolarmente vaccinati, ma senza green pass.

In particolare, si tratta di lavoratori residenti in un Paese confinario, come, ad esempio la Slovenia, e che lavorano in Italia, dove hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anticovid. Le segnalazioni riguardavano la difficoltà di scaricare la certificazione: per ottenere il Green Pass attraverso il sito del ministero italiano della Salute occorre il numero della tessera sanitaria, che non è presente sulla carta dei frontalieri; allo stesso tempo il rilascio nel Paese di residenza non risultava possibile, non comparendo la vaccinazione nel sistema telematico interno.

In realtà – comunica lo sportello Eures della Cisl, dopo aver consultato l’assessorato regionale alla Salute e Insiel – i lavoratori frontalieri, vaccinati in Italia, possono scaricare il green pass dalla pagina www.dgc.gov.it/spa/public/home del sito del ministero, scegliendo l’opzione “Utente non iscritto al Ssn vaccinato in Italia” e inserendo il proprio codice fiscale e i dati relativi alla vaccinazione effettuata.