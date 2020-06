La pandemia da Covid-19 ci lascerà in eredità un corpus di lezioni preziose che è bene registrare fin da adesso, per non rischiare di disperderle. Guai a sprecare una buona crisi! Mi limito a trattare uno solo dei tanti temi (e neppure il più importante): il modello istituzionale di reazione all’emergenza. Un paio di settimane fa il quotidiano britannico The Guardian dava conto dello studio di un gruppo di ricercatori inglesi che mettevano a confronto i modelli istituzionali di risposta alla pandemia dei vari Paesi, misurandone l’efficacia.

LA SCUSA DELLA NECESSITÀ - In linea generale, ciascun Paese ha agito secondo i propri ordinamenti giuridici, ma ovunque vi è stata una forte spinta a modificare la ‘Costituzione materiale’ vigente col pretesto dell’emergenza e della necessità di risposte rapide ed eccezionali. Il modus operandi della Repubblica Popolare Cinese è stato in linea col centrali



PERIFERIE SOTTO SCACCO

FALLIMENTO TOTALE

LEALE COLLABORAZIONE

IL CASO TEDESCO

CONCLUSIONI

smo ‘confuciano’ tipico di quel Partito-Stato. Dopo le prime settimane di sottovalutazione e indecisione, le autorità locali sono state messe da parte (finite in galera o peggio) e il timone è stato preso saldamente in mano dal Governo centrale, che ha mobilitato le immense risorse dell’Impero e imposto alla popolazione una ferrea disciplina, fino alla fucilazione di alcuni renitenti alla quarantena (“colpirne uno per educarne cento” predicava il fondatore del Partito-Stato). La risposta cinese è stata un modello di efficacia. Ma – come ha acutamente notato il Governatore campano De Luca – ‘purtroppo’ i plotoni di esecuzione “non sono un mezzo terapeutico a nostra disposizione”.- In Occidente la maggior parte dei Governi ha cercato di sfruttare l’emergenza per rafforzare il proprio controllo sulle periferie, modificando gli equilibri di potere in un senso decisamente centralista e autoritario. I dueesempi più eclatanti sono l’Ungheria di Victor Orbán e la Spagna di Pedro Sánchez. Il primo, di centrodestra, si è fatto votare dal Parlamento (dove ha la maggioranza assoluta) i pieni poteri senza limiti né di tempo né di materia. Il secondo, di ‘sinistra’, guida un governo di minoranza, nato grazie al sostegno esterno di una parte degli indipendentisti catalani. Sánchez non ha avuto problemi a fare approvare dalle Cortes l’esproprio a favore del Governo centrale delle competenze che la Costituzione assegna alle Comunità Autonome: Ciutadanos, una componente del Centro-Destra visceralmente contraria alle autonomie, lo ha sostenuto con convinzione. In cambio Sánchez ha pagato pegno sulle politiche sociali, facendo infuriare il suo partner di governo Podemos, gettando così il seme di una crisi di governo a emergenza finita. Negli Stati Uniti e in Italia la vicenda ha seguito percorsi paralleli. In un primo momento Donald Trump e il suo amico Giuseppi hanno tentato di appropriarsi dei poteri che le Costituzioni riservano ai territori: Donald a colpi di twitt da 50 caratteri, Giuseppi a colpi di Dpcm da 550 pagine. Entrambi hanno dovuto fare rapida marcia indietro e lasciare ampi spazi di manovra ai Governatori. Il motivo è semplice: il famoso Centro si suppone avere un’unica ragion d’essere: garantire “l’indispensabile coordinamento e uniformità tra i territori”; eppure non è riuscito neanche a coordinare il proprio pletorico ginepraio di Agenzie, Dipartimenti, Task Force, Commissari Straordinari, Ministeri...- Gli apparati centrali hanno fallito financo nel loro compito più basilare: fornire ai sanitari in prima linea mascherine, tute, tamponi, ventilatori polmonari, etc. Per non finire travolti, i due allegri amiconi sono stati costretti ad abbozzare e hanno accettato di condividere la responsabilità della gestione della pandemia con i Governatori, alcuni dei quali hanno mostrato una caratura molto superiore a quella dei ragazzini/ragazzine che siedono in Consiglio dei Ministri (in Italia) o dei vegliardi che sonnecchiano in qualche stanza della Casa Bianca (negli Usa).- Lo studio citato da The Guardian sostiene che un unico Paese occidentale ha fatto la scelta diametralmente opposta: ha modificato la propria Costituzione materiale (peraltro già molto decentrata) nel senso di affidare ancora maggiore potere alle autorità territoriali nella gestione della pandemia. In quel Paese le decisioni su come affrontare il Covid-19 sono state di esclusiva competenza delle autorità locali, mentre le strutture dello Stato centrale erano obbligate a mobilitare tutte le loro risorse per dare attuazione alle scelte decise dai singoli territori, secondo il principio di leale collaborazione. L’esistenza di questo solitario esempio a contrariis è stata una manna per i nostri studiosi, che hanno avuto modo di confrontare gli esiti del modello ‘coordinamento centrale rafforzato’ con quelli del suo opposto ‘autodecisione dei territori rafforzata’.- Il Paese ‘Bastian Contrario’ che si è mosso in controtendenza è la Repubblica Federale di Germania. La ricerca britannica analizza le misure di distanziamento sociale prese dai vari Länder nella Fase 1 con lo scopo di determinare in che misura vi sia stato, de facto, un qualche tipo di uniformità o implicito coordinamento nei rispettivi provvedimenti contro il virus. Risultato: massima difformità. La lista delle attività proibite nel Baden-Württemberg era quasi del tutto sovrapponibile a quella delle attività consentite nel Land Berlino e, viceversa, quello che si poteva fare a Stoccarda era vietatissimo nella capitale federale. Perfino gli accordi internazionali con i Paesi vicini, come quello con la Francia per alleggerire le terapie intensive dell’Alsazia, sono stati sottoscritti da singoli Länder, non dal Ministero federale degli Affari esteri. Lo studio inglese dimostra che la risposta tedesca alla pandemia è stata senza ombra di dubbio la più efficiente in Occidente in termini di contenimento del contagio, di tenuta del sistema sanitario e di riduzione del numero di vittime. L’aspetto più notevole è che questa maggiore efficacia si registra in modo uniforme in tutti i Länder, in quelli che hanno chiuso i parchi pubblici, come in quelli che hanno consigliato di farvi lunghe passeggiate, in quelli che hanno chiusotutti i negozi, ma anche in quelli che ne hanno lasciati aperti la maggior parte. Uniformità di risultati delle politiche, non uniformità di provvedimenti burocratici: questa è l’essenza del federalismo.- La lezione che se ne trae era già ben nota (agli esperti, non certo a Morassut o a Orlando del Pd), ma una autorevole conferma scientifica è sempre benvenuta. I modelli istituzionali che funzionano sono quelli ‘puri’. I sistemi ‘ibridi’, mezzo carne e mezzo pesce, sono inefficaci. Il modello centralista ‘puro’ funziona splendidamente, ma solo se sono date alcune condizioni di fatto. Prima di tutto serve una cultura sociale e istituzionale di tipo ‘confuciano’ come in Cina e poi un corpo di pianificatori centrali di grande spessore culturale e professionale, un ceto dirigente la cui mancanza non può essere surrogata con la burocrazia che infesta certi nostri Ministeri. Il Governatore De Luca aggiungerebbe una terza condizione necessaria: i ‘salutari’ plotoni d’esecuzione o quantomeno carabinieri dotati di lanciafiamme. L’altro modello ‘puro’ è il federalismo ‘dal basso’: un sistema dove gli Stati territoriali e lo Stato centrale sono in posizione paritaria senza supremazie di sorta. È l’unico modello che riesce a funzionare (bene) anche nell’emergenza senza invocare forche e lanciafiamme. Questa la teoria. La realtà, al momento, è un’altra: tanti piccoli Orbán crescono (quasi ovunque).