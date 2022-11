Guerra in Ucraina, Fvg in prima linea per i profughi

"La Regione, fin da subito in prima linea nell'accoglienza ai profughi ucraini, ringrazia l'Alto commissariato e l'Enel per questa struttura, a cui contribuisce con un presidio la Protezione civile Fvg, che assolve a un importante funzione di solidarietà". Lo ha detto oggi a Tarvisio l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro al punto di accoglienza dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati dove viene fornita la prima assistenza ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.

Le strutture - un'analoga è presente anche al valico confinario di Fernetti - sono state finanziate attraverso una raccolta fondi portata avanti dal Gruppo Enel.

"Parliamo di profughi - ha detto l'esponente della Giunta regionale - ma sarebbe più corretto parlare di profughe e di bambini, perché gli uomini, come è giusto che sia, sono rimasti in Ucraina a difendere la loro patria mentre le mogli con i figli piccoli hanno cercato sicurezza in altre nazioni europee".

"In questo come italiani - ha concluso l'assessore - dobbiamo essere orgogliosi di aver immediatamente aperto il nostro sistema di accoglienza dando anche una prospettiva di futuro a queste persone attraverso politiche di inclusione scolastica e sociale, affinché la solidarietà non sia solo assistenza ma anche integrazione".