Guerra in Ucraina, Fvg modello di buone prassi

La gestione dell’emergenza ucraina candida il Friuli Venezia Giulia a terra di buone prassi: a far emergere una fotografia forte dell’accoglienza dei rifugiati è l’incontro, promosso oggi a Trieste, dall’Anolf Cisl, in collaborazione con la Cisl Fvg, nell’ambito del progetto finanziato dalla UE, UnionMigrantNet, che ha per obiettivo quello di mettere in rete le buone prassi sul tema dei migranti.

La posizione di Anolf e Cisl Fvg Il tema delle buone prassi – ripreso dal presidente Anolf, Ahmed Faghi Elmi e dal segretario generale Cisl Fvg, Alberto Montticco - nel contesto del fenomeno migratorio è centrale. Assicurare oggi l’accoglienza significa, come testimonia l’esperienza ucraina, creare un sistema di integrazione complessivo, che dalla prima presa in carico passa per la formazione e l’inserimento lavorativo, passpartout per l’integrazione sociale vera e propria. E proprio questo sistema virtuoso, sperimentato per dare risposta ad un’emergenza imprevista, deve diventare prassi strutturata e deve impegnare assieme parti sociali (sindacati e imprese), istituzioni, associazionismo.

L’inserimento nel mercato del lavoro L’iniziativa ha preso le mosse da un corso intensivo e gratuito di lingua italiana e cittadinanza attiva organizzato da Anolf a Trieste e che ha visto la partecipazione di 49 rifugiate ucraine, tutte donne, di cui 3 bambini, a cui è stato consegnato l’attestato di frequenza e che oggi si sono raccontate, riportando la loro esperienza sia formativa sia di presa in carico ed inserimento nel mercato del lavoro.

Alti profili e capacità manuali A descrivere l’esperienza con le donne ucraine è Arminda Hitaj, insegnante di italiano, e Ornella Urpis, docente ed orientatrice. “Sono donne – hanno raccontato – con un’alta formazione di base, con esperienze professionali diversificate. Parliamo di donne che hanno già concluso un percorso universitario nel proprio Paese o che stanno frequentando l’università on line o, ancora che si sono iscritte presso l’atneo triestino. Parliamo di biologhe, traduttrici, antropologhe, ma anche di donne più anziane con una fortissima propensione alla manualità”. Il corso di italiano ha avuto un taglio molto pratico tale da consentire l’autonomia delle partecipanti: “E’ stato bellissimo – ha commentato in sostanza Hitaj - vedere le donne prendere sempre più confidenza sia con la lingua sia con le pratiche dell’integrazione, e vederle man mano acquistare serenità".

I dati di contesto A fornire i dati sugli ingressi e il transito dei rifugiati ucraini in Friuli Venezia Giulia è stata la vice prefetto di Trieste, Alessandra Vinciguerra. Dall’inizio dell’emergenza sono entrati in Italia dal Fvg, 112.313 rifugiati, in maggior parte dal valico di Fernetti (61.400), da Tarvisio (circa 40.000) e da Gorizia (10.800). Attualmente in regione risiedono 6.148 ucraini, di cui 1.213 a Trieste, 2.814 a Udine, 1.412 a Pordenone e 709 a Gorizia. Come si evince dai dati, la maggior parte dei profughi è solo transitato attraverso il Fvg per raggiungere le principali città italiane, affidandosi alla rete amicali o familiare già lì stanziata. A fare la differenza in positivo rispetto al modello di accoglienza, per Vinciguerra è stata la forte sinergia tra pubblico e privato, tra istituzioni, mondo dell’associazionismo e famiglie che si sono messe a disposizione. Altro sguardo, quello della coordinatrice Caritas Katarina Modic, che ha raccontato dell’accoglienza delle 540 persone (di cui ancora 125 in accoglienza) transitate per la Caritas, da marzo fino ad oggi, riportando anche le loro preoccupazioni circa i tempi e la possibilità di rientrare in patria.

Cresce, invece, il numero di bambini e ragazzi che stanno frequentando le scuole statali e paritarie in Friuli Venezia Giulia. Stando ai dati forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale, se ad inizio emergenza i giovani inseriti nelle scuole della regione erano 385 (circa l’8% dei ragazzi entrati in Italia), a maggio risultavano già 727 e a novembre (ultima rilevazione) 882, con un aumento molto significativo, probabilmente giustificato dal fatto che ad inizio emergenza, con la speranza di poter rientrare velocemente in patria, i bambini non erano stati iscritti a scuola.

Il percorso di inserimento Per quanto riguarda la presa in carico nell’ambito del Piano Regionale di Accoglienza Integrata Emergenza Ucraina “Life For –U”, sotto la regia dell’Assessorato regionale al Lavoro, e che comprende tre differenti aree di intervento (occupazione, formazione e istruzione e famiglia, conciliazione), vede 339 beneficiari, che hanno avuto accesso a colloqui di orientamento e definizione di azioni formative/lavoro. Di questi 339, 175 sono stati formati dal punto di vista linguistico, 111 sono stati assistiti nella compilazione e attività di curricula, 39 hanno dato disponibilità ad un inserimento anche in tirocinio e 26 inviati al servizio SI.CON.TE di assistenza familiare. Il totale dei rapporti di lavoro attivati a seguito della presa in carico risultano 251, soprattutto a tempo determinato.

"Di fronte all'emergenza Ucraina, il Piano di accoglienza interdisciplinare attivato dalla Regione ha ripercorso ed esaltato la filiera reale dei collegamenti e dell'integrazione istruzione-formazione-università-famiglia che è ormai radicata nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Questo successo dimostra che l'accoglienza senza il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio e senza integrazione nella scuola e nel mondo del lavoro fallisce, come purtroppo è accaduto per anni in Italia". È il pensiero espresso dall'assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Università e Famiglia Alessia Rosolen, che ha evidenziato due aspetti della reazione della Regione a un evento bellico eccezionale, che ha precedenti nelle conseguenze della guerra di Jugoslavia e dalla crisi albanese: la rapidità e l'interrelazione con gli altri organismi dello Stato, a partire dall'Ufficio scolastico regionale.

"Abbiamo messo in filiera tutti i soggetti che potevano dare risposta a un fenomeno migratorio eccezionale che ha coinvolto tante persone in particolare donne e bambini - ha rilevato Rosolen -: la disponibilità di famiglie pronte ad accogliere chi fuggiva dall'Ucraina ha avuto buon esito grazie ai servizi di supporto e ai percorsi attivati dalla rete delle Amministrazioni pubbliche, accanto alla volontà dei rifugiati di calarsi il più possibile nella realtà del nostro territorio anche cercando subito integrazione nelle sue attività produttive".