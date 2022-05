Guerra in Ucraina, le due anime dei russi in Friuli

Da sette anni in Italia (due in Toscana e gli ultimi cinque in Friuli) Andrey Sinitsyn e la sua famiglia non hanno avuto dubbi quando si è trattato di prendere una posizione sulla guerra in Ucraina, aprendo le porte di casa ai profughi che “sono arrivati anche con cane e gatto. Non è stato facile abitare insieme, ma era necessario agire” racconta.

Oggi le presone che Andrey ha aiutato hanno trovato un altro appartamento, ma le scelte non cambiano. “Abbiamo dei contatti in Ucraina e siamo ancora disponibili a renderci utili. Dal 2000 in poi abbiamo visto e vissuto la progressiva perdita di libertà, la propaganda che si insinuava nei media e quindi nella società. Nel 2014 da Mosca siamo venuti in Italia e proprio mentre eravamo qui c'è stata l'invasione russa della Crimea. Un fatto che non ha suscitato tanto clamore in Occidente, ma che per noi ha significato il vero inizio della crisi. È stato allora che abbiamo deciso di restare in Italia. Abbiamo trovato lavoro e anche nostro figlio sta studiando a Udine, ma in casa parliamo russo”.

“Non rinneghiamo le nostre origini, la nostra cultura, ma siamo più orientati a integrarci nella società italiana. L'invasione dell'Ucraina non ce l’aspettavamo, è stato un vero shock. I parenti che abbiamo a Mosca, influenzati dalla propaganda, non condividono queste nostre idee e spesso è nata qualche discussione. Io che sono nato nel 1981 mi ricordo gli anni dell'Urss: nei libri di scuola si parlava di fratellanza, benessere e armonia, ma non era quello che vedevo nella vita di tutti i giorni. Adesso è lo stesso: si racconta una realtà che non esiste. La Russia è una dittatura fascista, i valori che oggi sono sostenuti, non sono quelli secondo i quali vogliamo vivere, perciò non pensiamo di tornare”.

"Dopo la guerra civile l'Ucraina cambierà volto"

Nata in Moldavia, sposata a un ucraino della comunità russofona, Natalia Greer è in Friuli da 20 anni, dove lavora come operaia e da 10 anni si occupa dei rapporti con la Russia, in particolare riguardo ai giovani. “Negli anni abbiamo organizzato tanti eventi, poi il Covid e la situazione attuale hanno reso tutto più difficile. Nel 2017, però, ho accompagnato una delegazione di giovani russi, dei quali 20 dal Friuli, a Sochi per un festival mondiale di studenti”.

Sul conflitto in Ucraina ha delle idee ben chiare, tanto da sottolineare che “è una guerra civile, iniziata otto anni fa quando sono scoppiati gli scontri nel Donbass e nel Donetsk, dove la popolazione soffriva le imposizioni del governo ucraino. Vista la durata e l'evoluzione della situazione militare, mi aspettavo che ci sarebbe stata un'azione più forte, ma si tratta di una decisione per porre fine alla guerra civile che si trascina da anni. Milioni di persone in Ucraina sta-vano aspettando la liberazione da parte della Russia”.

Anche sull'esito del conflitto Natalia esprime una considerazione precisa. “La guerra civile in Ucraina si risolverà quando lo vorranno le grandi potenze mondiali, che troveranno un accordo. Quello che immagino è che l'Ucraina che conosciamo adesso non esisterà più, ma avrà un altro ordinamento. Per esempio Donbass e Crimea entreranno a fra parte della Federazione russa, mentre la parte più occidentale del Paese probabilmente sarà più vicina alla Polonia con la quale confina”.