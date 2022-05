Historia a Vicino/Lontano con Lucio Caracciolo

Il gruppo Studi Storici e Sociali Historia di Pordenone ha appena concluso il XXVI corso di geopolitica, il primo aperto al pubblico per successo e longevità, con undici lezioni tra Pordenone, Udine, Vittorio Veneto e Padova (tutte online), con relatori quali Ilvo Diamanti, Vittorio Emanuele Parsi, Marco Tarchi, Aureli Argemì e il generale di Corpo d'Armata Roberto Bernardini, coordinati da Guglielmo Cevolin.

La prossima settimana il Gruppo Historia Limes Club Pordenone - Udine - Venezia sarà a Udine con tre iniziative, due delle quali con Lucio Caracciolo (mercoledì 11 maggio alle 16.30 al Salone del Popolo e alle 19 nella Chiesa di San Francesco) nell'ambito del Festival Vicino/lontano, e una sabato 14 maggio alle 10.30 al Cinema Visionario.

Si parte mercoledì alle 16.30 con Il caso Putin - Presentazione del numero 5/22 di LiMes al Salone del Popolo Palazzo D'Aronco con Lucio Caracciolo, Guglielmo Cevolin e Virgilio Ilari; introduce Nicola Strizzolo. Se la Russia vuole continuare a esistere come nazione, Paese e Stato, non può far altro che portare avanti una politica estera indipendente, anche se questa politica non soddisfa gli altri attori sullo scacchiere mondiale. La Federazione Russa è una grande potenza, non una superpotenza globale. Sfida ma non cerca lo scontro con gli Stati Uniti. Probabilmente non può essere una democrazia perché se lo fosse non esisterebbe. Il suo Presidente Putin diventa un caso dopo l’attacco sconsiderato del 24 febbraio 2022 all’Ucraina e a fine marzo dopo la scoperta di crudeli eccidi di civili. Ma è sostituibile? Qualcuno in Russia ha la possibilità di farlo cadere? Sarà processato e incriminato avanti un tribunale internazionale?

Alle 19, Lectio Magistralis di Lucio Caracciolo sulle ‘Sfide Geopolitiche’, in dialogo con Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto e de Il Piccolo; introduce Guglielmo Cevolin.

Infine sabato 14, alle 10.30 al Visionario, incontro su ‘Guerra, profuganza e integrazione. Esperienze e prospettive di una città di frontiera’ con Guglielmo Cevolin, Antonella Nonino e Luca Zenarolla.