Honsell incontra il Comitato Arzino e Comugna

"Abbiamo incontrato il consigliere comunale Dario Tosoni di Vito D'Asio e portavoce del comitato in difesa del torrente Arzino e Comugna", informa il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. "Abbiamo condiviso la necessità di definire una nuova progettualità per l'approvvigionamento idrico dei comuni di quel territorio. Le prese di superficie non andrebbero potenziate ma via

via eliminate in favore di pozzi e sorgenti, recuperando quelli attualmente ancora in uso".

"Sia sotto il profilo della qualità dell'acqua potabile sia della tutela ambientale le prese d'acqua di superficie sono inappropriate".