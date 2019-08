La frase chiave di queste ore convulse l’ha pronunciata due sere fa Salvini: “chiedo agli italiani di darmi pieni poteri”. In una democrazia, in nessuna democrazia, esistono i “pieni poteri”. La democrazia è costruita sulla separazione dei poteri, sul regolare funzionamento delle istituzioni, sul pluralismo sociale e sulla libertà del singolo.

Il disegno salviniano è chiaro e semplice: trasformare l’Italia da democrazia a qualcosa d’altro, un’Ungheria più grande o una Russia più piccola. Anche in regione abbiamo assaggiato la prepotenza e l’estremismo reazionario della Lega e di fronte al precipitare della crisi non possiamo fare finta di nulla e credere che questo non riguardi tutti noi.



Open Sinistra Fvg è una realtà politica ed elettorale piccola e giovane, ma abbiamo le idee chiare: dobbiamo impegnarci da subito per difendere le basi democratiche, antiautoritarie e antifasciste della nostra società e per far questo mi appello a tutti, al Partito Democratico, agli altri partiti di centrosinistra, al mondo delle associazioni, ai tanti amministratori locali che affrontano ogni giorno le difficoltà e le sfide che un governo nazionale e regionale populista ed estremista scarica sulle spalle loro e dei loro territori, ai dirigenti e ai militanti del M5S che non hanno condiviso la scelta di appoggiare in modo cinico e acritico le scelte più retrive imposte da Salvini.



A tutti e a tutte dico: sediamoci attorno a un tavolo e troviamo un percorso perché anche il Friuli Venezia Giulia dia un contributo fattivo e concreto per mantenere l’Italia ancorata all’Europa e al numero ristretto delle democrazie.