I commercialisti di Udine al Mef

Proseguono le interlocuzioni istituzionali dell’Ordine dei Commercialisti di Udine e del Consiglio nazionale dei commercialisti. Micaela Sette, presidente dell’Ordine di Udine, Elbano de Nuccio presidente nazionale dei commercialisti e il consigliere nazionale tesoriere con delega all’area fiscale, Salvatore Regalbuto, hanno incontrato oggi al Ministero dell’Economia e delle Finanze la sottosegretaria Sandra Savino. Al centro dell’incontro temi legati all’attualità fiscale e professionale.

“L'Ordine dei Commercialisti di Udine - dichiara la presidente Micaela Sette promotrice dell’incontro - esprime soddisfazione per la disponibilità del Sottosegretario alle Finanze Savino, rappresentante del Friuli Venezia Giulia in seno al governo, a questo incontro che con piacere ha riscontrato molto interesse alla collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Commercialisti in considerazione dell'importante contributo che questo può dare. L'interlocuzione tra le parti continuerà in maniera proficua".

“In questi giorni – afferma il presidente nazionale Elbano de Nuccio – stiamo avviando un’intensa attività di interlocuzione istituzionale con esponenti del nuovo esecutivo, del Parlamento e con altri stakeholders istituzionali. Il clima di ascolto e di interesse nel quale queste interlocuzioni si svolgono ci rafforza nella convinzione che una presenza autorevole e propositiva dei commercialisti italiani può portare a risultati positivi non solo per la categoria, ma per il sistema economico nazionale, così bisognoso di una riforma fiscale organica e quindi del contributo di competenze e di esperienze maturate quotidianamente sul campo dalla nostra professione”.