I controlli in Slovenia non fermano Gorizia e Nova Gorica

"È innegabile che la chiusura dei valichi secondari tra Italia e Slovenia, così come di quelli austriaci, sia stato un gesto di responsabilità nei confronti della salute e della incolumità pubblica, ma rivedere alzate reti e barriere, a volte improvvisate addirittura con dei massi, per separare i due paesi sia un'immagine struggente". A dichiararlo sono in coro il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin e la deputata della Lega Aurelia Bubisutti.

"E lo è ancora di più - aggiungono i parlamentari - lungo i valichi minori tra Nova Gorica e Gorizia, dove la polizia slovena, anche a causa del comportamento irresponsabile di alcuni goriziani che hanno ignorato tutte le disposizioni sia italiane sia slovene per passare una serata al bar oltreconfine, ha ritenuto necessario alzare una rete che taglia in due anche piazza Transalpina, un luogo simbolico dei rapporti di amicizia tra le due città e i due paesi, che a mio giudizio non avrebbe dovuto essere sacrificato nemmeno davanti al virus. O almeno, non in questo modo. Una soluzione alternativa e altrettanto efficace sarebbe stata, ad esempio, l’utilizzo delle pattuglie miste per verificare il passaggio delle persone. Almeno in piazza Transalpina, almeno per salvaguardare il simbolo del futuro che Gorizia e Nova Gorica, dando l'esempio a tutta l'Europa, stanno costruendo e che non potrà essere fermato nemmeno dall’emergenza sanitaria. Lo dobbiamo ai nostri figli ed al loro futuro".