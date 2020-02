I disservizi postali? Sono colpa della fusione

Continua a tenere banco la querelle sui disservizi nel recapito della posta che, nelle scorse settimane, ha visto scendere in campo una novantina di sindaci del Fvg che chiedono a Poste Italiane una copertura più capillare, specie nei piccoli comuni. Markus Maurmair, sindaco di Valvasone Arzene che per primo ha sollevato la 'questione postale', aveva anche presentato un esposto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

"L'Agcom - spiega Maurmair - individua nelle inadempienze dell’amministrazione comunale di Valvasone Arzene e dei suoi cittadini le cause per il recapito dopo un mese e tre giorni dell’esito di un esame del sangue e tutti gli altri disservizi creati dopo l’introduzione del modello di recapito a giorni alterni. A onore della verità dopo il clamore mediatico e l’incontro della settimana scorsa con il vicedirettore della società per azioni, Giuseppe Lasco, è da registrare un comportamento propositivo da parte di Poste Italiane. A conferma che qualcosa non andava proprio e che ora è in via di risoluzione. Infatti, la circostanza che nelle ultime settimane i portalettere sono presenti e procedono con solerzia nella loro funzione conferma la bontà delle lamentele espresse anche per conto dei miei concittadini".

"Tuttavia, l’Agcom evidenzia che il problema più grave, riscontrato a Valvasone Arzene, è quello della carente toponomastica e della numerazione civica spesso inesistente, che causano oggettive difficoltà nell’erogazione del servizio di recapito della corrispondenza. Si riscontra, inoltre, una frequente mancanza di cassette domiciliari (o di nominativi sulle stesse). Solo grazie alla diretta conoscenza degli stessi da parte dei portalettere di zona la Società Poste Italiane riesce a sopperire, almeno in parte, alle carenze infrastrutturali del territorio di riferimento”, prosegue Maurmair. "Evidenze che non corrispondono al vero: la prima azione che l’amministrazione comunale farà è di verificare in base a quali informazioni l’Agcom abbia potuto prendere un abbaglio così clamoroso. Infatti, non solo ogni abitazione a Valvasone Arzene è ben numerata con civici evidenti ma anche le indicazioni toponomastiche sono arricchite con cartelli che sulla stessa via indicano la ripartizione dei recapiti".

"L'Agcom segnala poi che il Comune di Valvasone Arzene è stato istituito nel 2015 a seguito di fusione, che ha provocato rilevanti criticità poiché una parte considerevole degli invii riportano indirizzi vecchi ed errati, pertanto tale circostanza non fa altro che peggiorare la problematica relativa alla carente toponomastica", prosegue il sindaco. "Premesso che sono trascorsi 5 anni dalla fusione e che la posta fino a un paio di anni era recapitata in modo regolare, corre l’obbligo di informare l’Agcom che il Comune di Valvasone Arzene non ha cambiato il proprio codice di avviamento postale perchè era lo stesso per entrambi. Poi, essendo stata una fusione amministrativa non si è provveduto ad alcun cambio della toponomastica. L’unica 'anomalia da fusione' è quella originata da tre strade - via del Mattino, via Sant’Elena e via Majaroff - che iniziavano in un paese e finivano nell’altro e quindi si è proceduto con il cambio di numerazione di 47 civici su un totale di 1.724 recapiti: il 2,3 percento del totale dei potenziali indirizzi da servire".

"L’Autorità conclude il proprio riscontro evidenziando che, per quel che riguarda eventuali ritardi nel recapito delle fatture/bollette dei gestori dei servizi, la vigente normativa stabilisce che gli operatori postali hanno l’obbligo, nell’ambito della risposta a un reclamo dell’utente, di fornire informazioni dettagliate sia all’utente sia al gestore del servizio sull’intera tracciatura e, quindi, sulle date di compimento delle varie fasi del servizio postale. Tradotto: se si riceve una fattura per un’utenza oltre alla scadenza è questione che riguarda chi spedisce e chi riceve la lettera… peccato che una volta c’era la buona abitudine di far timbrare tutte le missive in partenza così da dar certezza al destinatario del tempo intercorso prima della consegna del documento. Oggi tutto questo non c’è più con buona pace per gli utenti… basterebbe ripristinare questo obbligo per consentire ai cittadini di verificare se è l’ente gestore del servizio o chi si occupa del recapito ad aver omesso ai propri doveri contrattuali", conclude Maurmair.