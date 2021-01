I disservizi telefonici approdano a Bruxelles

Finisce a Bruxelles la questione dei disservizi telefonici nelle aree alpine del Pordenonese e non solo. Il parlamentare europeo della Lega, Marco Dreosto, ha infatti presentato un’interrogazione alla Commissione per sollecitare un’azione persuasiva nei confronti delle grandi compagnie di telecomunicazione.

Conscio del fatto che l’Unione non dispone di poteri coercitivi per imporre ai privati una certa condotta, Dreosto ha però ricordato il peso istituzionale e diplomatico della stessa Commissione.

“Urge un appello a Stati e aziende perché si investa di più nelle infrastrutture di collegamento tra le vallate periferiche e la pianura – ha ribadito l’esponente del Carroccio -. Quello che sta succedendo ormai da anni in Friuli è rappresentativo di una situazione diffusa in tutta Italia e anche all’estero. Le compagnie non procedono a nuove installazioni in zone così poco abitate. Gli scarsi introiti commerciali non devono diventare il pretesto per creare gravissime discriminazioni tra cittadini. In queste località risiedono centinaia di anziani, spesso malati e non automuniti, per cui una rete telefonica e internet sempre funzionante diventa indispensabile”.