I giovani della Lega non fermano l'attività

“In questi tempi di pandemia abbiamo portato la nostra voglia di coinvolgere le persone e di fare attività politica direttamente sul web, con un video sui nostri social Facebook e Instragam per promuovere le attività della Lega Giovani Friuli Venezia Giulia e avvicinare ragazze e ragazzi che volessero partecipare alle iniziative del Movimento. Al progetto hanno partecipato diversi giovani provenienti dalle quattro province della regione e ognuno si è focalizzato su un particolare tema”. A darne notizia è il coordinatore regionale del movimento giovanile del Carroccio, Andrea Tomasella, che annuncia in una nota stampa la pubblicazione di un nuovo video della Lega Giovani Fvg, ideato e realizzato con l’obiettivo di coinvolgere nuove leve a partecipare alle iniziative del gruppo.

“Quello che stiamo affrontando è un periodo molto difficile, comunque l’impossibilità di svolgere incontri e attività in presenza non ferma la nostra voglia di lavorare e di metterci in gioco", spiega ancora Tomasella. "Abbiamo realizzato questo video per continuare a portare avanti, nonostante il momento, le tematiche che abbiamo sempre a cuore: identità, tradizioni e autonomia, lavoro, famiglia, scuole e università, volontariato e ambiente”.

“Anche nella sua componente giovanile - continua il Coordinatore - la Lega è un movimento di militanza e vive sul territorio, ora però occorre tenere duro e fare di necessità virtù nella speranza che la situazione torni presto a una condizione di normalità che permetta la ripresa delle consuete attività del nostro gruppo fra le persone”.

“Come Lega Giovani del Friuli Venezia Giulia siamo al fianco di coloro che affrontano in prima linea questa terribile emergenza, sia sanitaria che economica, in tal senso ringraziamo il nostro presidente Massimiliano Fedriga e il coordinatore federale della Lega Giovani Luca Toccalini per il loro instancabile impegno nel fronteggiare la pandemia che, ancor più in queste fasi, è di grande esempio per noi tutti” conclude la nota di Andrea Tomasella.