I giovani dem organizzano la struttura per le elezioni

"I Giovani democratici del Friuli Venezia Giulia, hanno deciso di rafforzare la loro struttura organizzativa e di comunicazione per affrontare le prossime sfide delle elezioni amministrative". Lo ha reso noto il segretario regionale dei Giovani Democratici Morgan Baliviera, a proposito di quanto deliberato dall'assemblea dei Gd che si è tenuta a Udine domenica scorsa.

Una nuova vicesegretaria regionale, Elisa Graffi, un responsabile organizzativo, Jadran Vecchiet, e un responsabile comunicazione, Massimiliano Formentin, entrano a far parte del gruppo che guiderà le nuove leve del Pd nell'azione politica e nel lavoro in vista delle elezioni.

"Un impegno specifico - ha aggiunto Baliviera - è stato assicurato per rendere effettiva la proposta di legge volta a sostenere le famiglie meno abbienti degli universitari fuorisede iscritti all’Università degli Studi di Trieste e all’Università degli Studi di Udine garantendo loro un aiuto nel pagamento degli affitti spesso molto onerosi e che non sono stati usufruiti a pieno a causa della pandemia in corso".

Dopo aver ricordato che "negli ultimi sette mesi sono stati rafforzati i rapporti con le organizzazioni politiche giovani di Austria e Slovenia", Baliviera ha annunciato "il rafforzamento dei canali social regionali e locali e l'avvio della formazione interna via webinar".

"A seguito dell’ultima assemblea tenutasi a Cervignano il 21 dicembre molte iniziative sono state intraprese. In primis, è stato possibile, tramite il Segretario del Partito Democratico Cristiano Shaurli, proporre in Consiglio Regionale, un’iniziativa volta a sostenere le famiglie meno abbienti degli universitari fuorisede iscritti all’Università degli Studi di Trieste e all’Università degli Studi di Udine garantendo loro un aiuto nel pagamento degli affitti spesso molto onerosi e che non sono stati usufruiti a pieno a causa della pandemia in corso. A breve, sarà indetta una conferenza stampa volta chiarire la posizione delle Forze di Maggioranza sulla proposta di legge avanzata dai Giovani Democratici sulla quale in via ufficiosa avevano offerto il loro sostegno".

"Una seconda sfida in fase di arrivo sarà aiutare nelle comunali in alcuni punti nevralgici della vita sociale e politica della nostra regione i nostri iscritti e alleati. A settembre sarà la volta di chiamare alle urne i cittadini del comune di Cividale: sarà nostra cura sostenere i compagni di partito Fabio Manzini e Ferdinando Santoro coinvolti in prima linea nelle prossime elezioni comunali. Nel 2021 e 2022 i Giovani Democratici garantiranno il proprio sostegno ai compagni di partito nonché alleati delle altre forze politiche di centrosinistra nei comuni di Trieste, Pordenone, Gorizia e Monfalcone".

Nel corso dell’Assemblea, il Segretario Baliviera ha annunciato un rimpasto della Segreteria Regionale per adattarla alle sfide che verranno:

- Elisa Graffi: Vicesegretario e Tesoriere

- Jadran Vecchiet: Responsabile Organizzativo ed Europa

- Massimiliano Formentin: Responsabile Comunicazione

- Alessandra Bernardis: Responsabile Istruzione

- Nicole Maniassi: Responsabile Lavoro

- Alessandro Zuliani: Responsabile Enti Locali

- Giulio Santoianni: Responsabile Economia

- Nicole Pattaro: Responsabile Ambiente e Pari Opportunità.