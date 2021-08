I Ministri di Brasile e Sudafrica in visita all'Icgeb

Due visite importanti si svolgono questa settimana all’Icgeb di Padriciano: il Ministro della Scienza Tecnologia e Innovazione della Repubblica del Brasile, e il Ministro dell’Educazione, Scienza e Innovazione del Sud Africa. A margine dei lavori del G20 sull’Economia Digitale e la Ricerca a Trieste dal 5 al 6 agosto, le due delegazioni saranno in vista per confermare il supporto dei due paesi all’Icgeb.

Paesi membri importantissimi per l’Organizzazione, la delegazione brasiliana assieme al Ministro Marcos Pontes e l’Ambasciatore del Brasile in Italia Helio Vitor Ramos Filho, comprende i segretari dell’Imprenditoria e dell’Innovazione, delle Strutture Finanziarie e Progetti, della Ricerca Scientifica, della Popolarizzazione della Scienze, il capo dell’Ufficio per gli Affari Internazionali, e il consigliere per la Comunicazione Sociale.

“La visita rappresenta un’occasione unica per esplorare l’espansione della collaborazione tra Icgeb e il Brasile, Paese membro da oltre 30 anni”, commenta il Direttore-generale Lawrence Banks. Saranno presenti per Icgeb, Vittorio Venturi, Coordinatore Scientifico e capo del laboratorio di Batteriologia, che si dedica alla ricerca delle applicazioni e lo sviluppo di un’agricoltura più sostenibile e produttiva. Presente inoltre Natasa Skoko che dirige l’Unità di Sviluppo e Trasferimento di Biotecnologie per la produzione di farmaci biosimilari, e Luca Braga, a capo del laboratorio di Biologia Cellulare Funzionale coinvolto nell’identificazione di nuovi bersagli molecolari per lo sviluppo di terapie innovative in campo biomedico. I ricercatori avranno modo di illustrare alle delegazioni le loro attività di ricerca e i loro laboratori.

Durante la visita del Ministro sudafricano Blade Nzimande, sarà presente anche il Vice Direttore Generale per la Tecnologia e per l’Innovazione, Dipartimento di Scienza e Innovazione del Governo del Sud Africa. “Sarà nostro compito evidenziare l’impatto della risposta dell’Icgeb sul continente Africano durante la pandemia, che è stato molto significativo” dice il dottor Banks. “Abbiamo lanciato importanti collaborazioni con la Fondazione Bill & Melinda Gates per supportare l'uso di nuovi sistemi diagnostici in diversi paesi dell'Africa e dato avvio a una serie di programmi di borse di studio che supportano specificamente le scienziate del continente africano”.

L’Icgeb ospiterà inoltre la visita del professor Hasan Mandal, capo di Tübitak, il Consiglio della ricerca scientifica e tecnologica della Turchia, membro della delegazione del Ministero dell'Industria della Turchia al G20. Il 2021 segna la Presidenza Italiana del G20 e, come dichiarato sul sito del G20 Italia “si terranno numerosi incontri istituzionali ed eventi speciali dedicati ai grandi temi dell’agenda globale: la tutela della salute e la sostenibilità ambientale, la ricerca e l’innovazione, il Women’s Empowerment e la lotta alla corruzione”.

Queste visite si inseriscono in questo contesto e testimoniano come il G20 Italia interesserà gran parte del Paese, permettendogli di valorizzare le straordinarie eccellenze diffuse sul territorio.