I nuovi impianti Siot arrivano in Parlamento

“Come Alleanza Verdi-Sinistra a firma Fratoianni-Evi abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro dell’ambiente per sapere se è a conoscenza dell’inaccettabile progetto di costruzione di quattro nuove centraline a metano in Friuli- enezia Giulia lungo l’oleodotto Siot-Tal”, si legge in una nota.

“La destra di Fedriga e Scoccimarro marcia dritto verso un disastro ecologico di dimensioni importanti. La Giunta regionale non solo non ha ascoltato - come spesso succede - i cittadini riuniti in comitati da Paluzza a San Dorlingo-Dolina ma ha ignorato completamente le relazioni tecniche indipendenti di autorevoli professori e dell’Agenzia per l’energia del Fvg che prevedono l’aumento del consumo di metano del 6,3% in regione solo grazie a questo progetto”.

“Parliamo d'inquinanti pari a quelli emessi da nuove 40mila famiglie di quattro persone trasferite in Fvg, con la differenza che saranno emissioni concentrate in quattro punti specifici, tra cui le vallate strette della Carnia. Parliamo di nuove 28 mila tonnellate di anidride carbonica, 79 tonnellate di monossido di carbonio e 30 di ossidi di zolfo. Tutto questo per far guadagnare qualche milione di euro in più alla multinazionale grazie all’accaparramento dei certificati bianchi sugli impianti di cogenerazione e sulla sostituzione dell’energia elettrica (40% già rinnovabile) comprata dalla rete esistente con il metano acquistato a prezzo di favore da controllate della Siot-Tal stessa”.

“Il fatto che Eni abbia una partecipazione azionaria in Siot-Tal coinvolge direttamente lo Stato italiano che deve fare anch’esso i conti con un progetto folle e deve bloccarlo immediatamente come chiedono comitati, cittadini, l’Alleanza Verdi-Sinistra e le altre forze di opposizione. La Regione, però, rimane la principale colpevole visto che, come denuncia giustamente Legambiente, ha approvato il progetto senza procedure d'impatto ambientale. Fedriga e Scoccimarro in periodo elettorale si sono accorti di aver fatto un regalo troppo evidente e scandaloso alla multinazionale mettendo a rischio la salute dei cittadini con nuove pericolose emissioni e hanno cercato 'rimedio mediatico' con il contentino da 100milioni di euro a pioggia per nuovi impianti fotovoltaici, senza uno straccio di strategia o di priorità per chi soffre la povertà energetica. Se questa è la politica energetica della destra appare una presa in giro l’annuncio della neutralità climatica al 2045”.

“Se questa è la politica energetica della destra – conclude Alleanza Verdi-Sinistra - daremo battaglia perché prevalga l’interesse generale e dell’ambiente e non quello delle multinazionali il 2 e 3 aprile”.