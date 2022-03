I premier di Slovenia, Polonia e Repubblica Ceca a Kiev

I primi ministri di Slovenia, Polonia e Repubblica Ceca - Janez Jansa, Mateusz Morawiecki e Petr Fiala - hanno raggiunto Kiev in treno per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo hanno reso noto in serata i protagonisti di questa speciale 'missione' tramite i loro profili social.

La delegazione (nella foto) comprende anche il vice primo ministro polacco Jaroslaw Kaczynski. Si tratta dei primi leader stranieri a visitare la capitale ucraina dall'inizio dell'invasione russa.

"È qui, nella Kiev dilaniata dalla guerra, che si fa la storia. È qui che la libertà combatte il mondo della tirannia. È qui che il futuro di ciascuno di noi è in bilico. L'Ue sostiene l'Ucraina, che può contare sull'aiuto dei suoi amici", ha scritto su Twitter il premier polacco Morawiecki pubblicando una foto con i colleghi riuniti intorno a un tavolo, davanti a una mappa del Paese subito dopo il loro arrivo.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f